Meloni in Senato critica l'intesa sul gasolio russo e avverte sui rischi per le sanzioni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso di un intervento in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso forti perplessità sull'accordo sul gasolio russo recentemente annunciato dall'ex presidente americano Donald Trump. Secondo la premier, l'intesa rischia di minare la strategia occidentale di pressione su Mosca proprio mentre il conflitto in Ucraina continua a mietere vittime.

Le parole della premier

Meloni ha riconosciuto la necessità di contenere i prezzi dell'energia, ma ha chiarito che i rincari sono legati soprattutto alla guerra in Iran e non solo alle dinamiche del mercato russo. Ha poi aggiunto: «Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria: sono elementi che contraddicono quanto finora fatto dai Paesi occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari».

Il contesto internazionale

L'uscita di Meloni arriva in un momento delicato per gli equilibri geopolitici. Da un lato, la necessità di garantire forniture energetiche stabili e a prezzi accessibili; dall'altro, la coerenza con le sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. L'ipotesi di un'intesa sul gasolio russo, promossa da Trump, viene vista come un possibile segnale di cedimento che potrebbe rafforzare economicamente il Cremlino.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni e le prospettive

La posizione della premier italiana si inserisce nel dibattito europeo su come bilanciare sicurezza energetica e sostegno a Kiev. Mentre alcuni Paesi spingono per un allentamento delle restrizioni per far fronte al caro energia, altri temono che ciò possa compromettere l'unità occidentale. Meloni ha ribadito che l'obiettivo resta quello di portare Putin al tavolo negoziale, e che qualsiasi mossa che possa indebolire la leva sanzionatoria va valutata con estrema cautela.