Mendicino celebra la musica: Manuel Pecora protagonista del gran finale di "Sguardi a Sud"

La settima edizione della rassegna di teatro contemporaneo "Sguardi a Sud" giunge al suo atto finale venerdì 27 dicembre, alle ore 21, al Teatro Comunale di Mendicino. La musica come filo conduttore, il talento come protagonista assoluto. Una serata imperdibile che vedrà salire sul palco Manuel Pecora, giovane violoncellista calabrese che promette di incantare il pubblico con l'esecuzione di due capolavori di Johann Sebastian Bach: la Suite per violoncello BWV 1007 in sol maggiore e la Suite per violoncello BWV 1009 in do maggiore.

Promossa dalla compagnia Porta Cenere, con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, "Sguardi a Sud" si è affermata come una delle manifestazioni culturali più vivaci del Sud Italia, capace di fondere tradizione e innovazione e di ospitare artisti di fama internazionale. Anche quest'anno, la rassegna ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, offrendo spettacoli di altissima qualità, in grado di suscitare emozioni profonde e stimolare riflessioni, senza mai mancare di intrattenere.

Manuel Pecora, classe 1999, è una delle giovani promesse della musica italiana. Dopo aver iniziato a studiare il violoncello con la maestra Patrizia Pisciotta, ha proseguito il suo percorso al Conservatorio sotto la guida della maestra Valeria Carnicelli, completando brillantemente gli studi nel 2024. Nonostante la giovane età, vanta una carriera già ricca di successi: vincitore di numerosi concorsi, è stato recentemente scelto per entrare a far parte dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori e ha partecipato come primo violoncello a performance dirette da maestri di fama mondiale come Donato Renzetti e Fabio Luisi. Attualmente, continua a perfezionarsi presso la Master School of Music di Milano e il Conservatorio della Svizzera Italiana, dove frequenta un master con il maestro Enrico Dindo.

Le Suite per violoncello di Bach, protagoniste della serata, offrono un viaggio musicale di rara bellezza e profondità. Con la sua sensibilità unica, Manuel Pecora saprà restituire al pubblico l’essenza più intima di queste opere senza tempo.

La scelta di chiudere la rassegna con un giovane talento conferma la missione di Sguardi a Sud di valorizzare le nuove generazioni di artisti, affermando la sua vocazione di laboratorio culturale che unisce giovani promesse e maestri di calibro internazionale. Sguardi a Sud saluta così il 2024 con un messaggio di bellezza e cultura, rinnovando il suo impegno a portare in scena il meglio dell’arte contemporanea.

Il direttore artistico della rassegna, Mario Massaro, commenta con entusiasmo il gran finale di questa settima edizione: «Il concerto di Manuel Pecora segna la chiusura di un'edizione che ci ha riempiti di orgoglio e soddisfazione. Un evento che incarna perfettamente lo spirito natalizio, coronando un anno di successi. Il calore e l’affetto degli spettatori confermano che Mendicino è ormai un punto di riferimento per l’arte e la cultura. Ringraziamo il Comune di Mendicino, la Fondazione Carical e, soprattutto, il nostro pubblico, che ci ha accompagnati in questo viaggio. Per gli appassionati di musica, e non solo, l’appuntamento con Manuel Pecora è imperdibile: un’occasione per lasciarsi trasportare dalla magia del violoncello e scoprire una delle promesse più brillanti del panorama musicale italiano».

