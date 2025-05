Mercoledì a Soverato un focus su lavoro ed inclusività, disabilità ed incentivi economici

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, 24 Maggio 2025 - Mercoledì 28 Maggio p.v., alle ore 10.30, presso la Sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, avrà luogo un convegno dal titolo “Lavoro ed inclusività: disabilità ed incentivi economici”, promosso dal Circolo Economisti Universitari (C.E.U.) UMG di Catanzaro. L’evento, nato su impulso dello studente universitario Alessio Ferraro, il quale ha avvertito la necessità di condividere con il mondo esterno le difficoltà lavorative che un soggetto con disabilità si trova ad affrontare quotidianamente, è stato organizzato dal Circolo nella persona di Roberta Pittelli (dottoranda di ricerca UMG nonché fondatrice e referente del Circolo) e dal Vice Sindaco di Satriano Giuseppino Basile.

L’incontro, ruoterà intorno al tema dell’inclusività lavorativa dei giovani con disabilità all’interno del mondo del lavoro, ed avrà come finalità, quella di sviscerare i vari aspetti e toccare con mano lo stato dell’arte. Per tale ragione relazioneranno, tra gli altri, figure dello spessore di Antonio Viscomi - Professore ordinario di diritto del lavoro UMG, Fortunato Varone - Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Pina Zangari - Vice Sindaco del Comune di Davoli e Direttrice del Centro per l’Impiego di Soverato e Sebastian Ciancio, avvocato e dottorando di ricerca UMG. Interverranno altresì alcune associazioni di categoria rappresentate dalla Presidentessa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro e Consigliera Nazionale Luciana Loprete, dal Presidente Acli Provinciali CZ Alessandro Astorino e ancora dalla Presidentessa dell’associazione “Ali d’aquila” Manola Bullesi. L’incontro sarà moderato da Maria Anita Chiefari, avvocata e consigliera di parità supplente della Provincia di Catanzaro.

All’evento, che offrirà uno spazio di confronto, parteciperanno diverse Associazioni ed Enti del Terzo Settore del territorio nonché gli studenti delle scuole superiori afferenti all’’Istituto Tecnico Economico I.I.S Guarasci-Calabretta, al Liceo Scientifico Guarasci e all’Istituto Tecnico G. Malafarina.

Sarà un momento di dialogo, condivisione e di conoscenza aperto a tutta la cittadinanza.

