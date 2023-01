Messaggio ai giornalisti dell'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace

Nella memoria liturgica di San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti, l’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace monsignor Claudio Maniago formula gli auguri agli operatori della comunicazione con i quali ha stabilito un rapporto e un dialogo franco, aperto e costruttivo fin dal giorno del suo insediamento. “Comunicare è un mestiere se non difficile certo impegnativo: l’impegno è comunicare la verità. Quello dei giornalisti è un servizio importante per i tanti modi che questa società vive quotidianamente. Il vostro impegno quotidiano può aiutare a trovare soluzioni ai problemi di una comunità che deve rimanere orgogliosa delle sue radici e della sua cultura.

A nome della diocesi rinnovo il mio grazie per l’attenzione che offrite alla comunità cristiana”. Nei giorni scorsi monsignor Maniago ha incontrato i componenti del rinnovato “Ufficio per le Comunicazioni Sociali” ai quali ha fatto dono della lettera apostolica del Papa “Totum amoris est”. Nel 2023, infatti, ricorrono i 400 anni dalla morte di San Francesco di Sales, nonché il primo centenario della sua proclamazione a patrono dei giornalisti.

È stato anche ricordato il messaggio di papa Francesco per la Giornata delle comunicazioni sociali di quest’anno che si pone in continuità con quello dello scorso anno, “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Immersi nelle preoccupazioni quotidiane, gravate dalla crisi e da una guerra che coinvolge tutti, “parlare col cuore” diventa monito per guardare all’essenziale, a ciò che veramente permette di costruire un futuro di pace.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali, Mario Arcuri e di don Vitaliano Caruso, vice direttore,

sono state condivise le linee guida e operative che caratterizzeranno il servizio dell’Ufficio che ha in cantiere numerose iniziative editoriali, di informazione e di formazione. Tra queste, nei prossimi giorni, verrà programmato un incontro con il Presidente dell’Ordine Giuseppe Soluri e con i giornalisti del territorio.