Meteo: conflitto meteorologico imminente: Anticiclone Zèfiro e Goccia Fredda si scontrano nei prossimi giorni

Mete: conflitto meteorologico imminente: Anticiclone Zèfiro e Goccia Fredda si scontrano nei prossimi giorni. È arrivato l'anticiclone Zèfiro: e con esso le condizioni meteo sono migliorate su gran parte d'Italia. Tuttavia, nei prossimi giorni, l'alta pressione verrà subito sfiorata da una goccia fredda, pronta ad agitare l'atmosfera.



Per goccia fredda s'intende un piccolo, ma insidioso, vortice ciclonico ricolmo d'aria fredda in quanto le sue origini derivano direttamente dalleterre del Nord Europa.

Vediamo allora più nel dettaglio come evolverà il tempo nei prossimi giorni e soprattutto quali saranno le conseguenze di questa goccia fredda.



Tra Lunedì 22 e Martedì 23, grazie all'arrivo di Zefiro, la pressione aumenterà gradualmente a partire dal Centro-Nord dove vivremo una maggiore quiete sul fronte meteo e un'atmosfera via via più calda. Le uniche note stonate saranno rappresentate da qualche temporale pomeridiano che potrebbe scoppiare soprattutto sui rilievi appenninici centro-meridionali, a conferma del fatto che non riusciremo comunque a trovare ancora una granitica tranquillità. Anzi, tra Mercoledì 24 e Giovedì 25 l'arrivo della goccia fredda in discesa dal Nord Europa riporterà una forte instabilità al Nord e su parte del Centro, a suon di temporali che provocheranno inoltre un temporaneo calo delle temperature.

Come mostra la mappa qui sotto, relativa alla giornata di Giovedì 25 Maggio, andrà prestata attenzione ai temporali in quanto, visti i contrasti tra masse d'aria più fredda e il caldo preesistente, potranno assumere anche carattere di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise raffiche di vento, grandinate e locali nubifragi che potranno cumulare importanti quantitativi di pioggia: nelle zone colorate in blu si potranno registrare fino a 40 mm di pioggia, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

In seguito, tuttavia, stando agli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, pare che la situazione possa tornare più tranquilla, in un contesto di caldo in aumento, ma sempre con il rischio di qualche temporale pomeridiano su e giù per l'Italia, specie al Sud. (iLMeteo)

In aggiornamento