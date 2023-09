Meteo: ondata di caldo e anticiclone Nerone: le ultime battute dell'Estate 2023. I dettagli. I prossimi 7 o al più 9 o 10 giorni saranno dominati dall'anticiclone africano Nerone, così chiamato in onore del più ahinoi follemente noto imperatore di latine memorie, non certo per intimorire o scaldare gli animi, già mossi come sappiamo dalle più disparate preoccupazioni, ma semplicemente e bonariamente per indicare una provenienza africana delle correnti in direzione della nostra Capitale, e non stavolta per incendiare Roma, ma perché i venti di libeccio che per loro natura fanno e faranno quel tragitto.

A parziale consolazione di tutto questo, e per la gioia solo dei più sensibili al Caldo, un po’ meno per gli altri, vi anticipiamo che Nerone potrebbe essere l’Ultimo di questa folle Estate 2023.

Il caldo, chiamiamolo ora col suo vero nome, suvvia, è già arrivato, ma si intensificherà senza paura nel corso della nuova settimana, comprendendo anche Ferragosto, e non risparmierà nessuno, nessuno escluso e se inizialmente preferirà baciare soprattutto la Sardegna e la Toscana, successivamente verso il 18-19 Agosto si intensificherà ulteriormente, aggravando ancor di più i disagi che già ci attanagliano da giorni poiché ci farà soffrire pure di notte. Non vogliamo dilungarci troppo sui 37, 38 gradi che come al solito soffocheranno città lontane dal mare come Bologna, Roma, Terni, Pistoia, Perugia e Firenze, oppure i 35-36 afosi sulla Valpadana da Milano a Venezia passando per Padova e finendo ad est a Trieste, oppure scendendo più a Sud i 36 fissi a Roma, perché ormai questo tipo di caldo non fa più notizia; e nemmeno i 37 a Taranto in Puglia, i 39 o 41 gradi sulle zone interne di Sicilia e Sardegna come a Decimomannu a nord di Cagliari ci spaventano più.

Raggiunto però l’apice, verso il 20-23 agosto, l’Anticiclone Nerone così come è arrivato se ne andrà, lasciandoci però un po’ di folle malinconia per una stagione che, si sa, o subito, o poco dopo, finirà ma non esaurirà i nostri ricordi di una sera, di un giorno, di una vacanza, della vita. (iLMeteo)

