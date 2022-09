Meteo: allerta Protezione Civile per forti venti, piogge e temporali al centro-sud poi l'inverno.

Meteo: allerta Protezione Civile per forti venti, piogge e temporali specie al centro-sud. Evoluzione

Situazione: un fronte d'aria fredda in discesa dal nord Europa, si appresta ad attraversare il nostro Paese accompagnato da forti venti, piogge e temporali che colpiranno soprattutto le regioni del Centro-Sud.

Scatta l'allerta meteo: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domenica 14 Marzo un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l'arrivo di venti forti con raffiche di burrasca forte su Lazio, Abruzzo e Campania, specie sui settori costieri e montuosi e dal primo pomeriggio, su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata inoltre valutata un'allerta gialla per rischio temporali su gran parte dell’Umbria, per rischio idrogeologico sull’Abruzzo occidentale e per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia.

Evoluzione prossime ore: l'annunciato fronte d'aria fredda che si è già addossato all'Arco alpino, provocherà subito alcune nevicate fino a quote molto basse specie sui versanti di confine. Nubi e qualche piovasco inoltre potranno interessare le estreme aree del Nordest segnatamente i comparti più orientali del Friuli-Venezia Giulia dove tuttavia la situazione tenderà a migliorare rapidamente già nel corso della giornata. Locali e veloci rovesci anche temporaleschi saranno possibili inoltre sui comparti nord della lombardia specie tra il comasco, la bergamasca ed il bresciano ed il tutto in movimento verso il Veneto.

Sul resto del Paese avremo maggiori schiarite come sull'estremo Nordovest e qualche nube irregolare sulle regioni centro-meridionali. Da segnalare inoltre un primo e deciso rinforzo dei venti di Maestrale ad iniziare dal medio ed alto Tirreno.

Sarà questo il preludio ad un pomeriggio decisamente più agitato. Nonostante sulle regioni settentrionali il tempo si manterrà asciutto a tratti parzialmente soleggiato, le cose andranno diversamente per le regioni del Centro-Sud dove, oltre ad un generale ed ulteriore rinforzo del vento, ci attendiamo un severo peggioramento del meteo. Nubi, piogge sparse e locali temporali inizieranno ad interessare la Toscana, le Marche, l'Umbria e col passare delle ore il Lazio, la Campania fino alla Calabria tirrenica.

Stante la presenza di aria più fredda soprattutto in quota, tornerà a cadere la neve sui rilievi appenninici. Su quelli centrali potrà scendere intorno ai 1100/1200m di quota, più in alto invece sui monti laziali, campani e calabresi.

Arriviamo così a fine giornata quando il meteo sarà ancora condizionato dai forti venti di Maestrale che manterranno sempre attive condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Piogge e locali temporali si andranno a concentrare soprattutto su Abruzzo, Molise, nord della Puglia (Gargano) e ancora una volta su Campania, Calabria tirrenica fino al nord della Sicilia. Attenzione inoltre alla neve che potrebbe scendere localmente sotto i 1000m.

Sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà decisamente più asciutto fatta eccezione per qualche residuo piovasco nelle aree più interne laziali.

In seguito, nel corso della notte, insisteranno i forti venti di Maestrale e l'instabilità atmosferica al Sud, a conferma di un inizio di settimana caratterizzata da un'atmosfera assai ventosa e al tempo stesso sicuramente più frizzante su gran parte del Paese. (iLMeteo)

In aggiornamento