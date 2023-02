Meteo: da lunedì un ciclone nevoso scatenerà una Big Snow su mezza Italia, ecco i dettagli

Meteo Avviso: Lunedì 27 un Ciclone Nevoso scatenerà una BIG SNOW su mezza Italia. Ecco dove può colpire. Per Big Snow si intende un evento nevoso intenso e soprattutto esteso e duraturo sulle nostre zone.

Rivincita dell'Inverno, da lunedì 27 Febbraio un ciclone nevoso metterà a rischio mezza Italia. È questa la conferma appena arrivata con l'ultimo aggiornamento in vista della prossima settimana che si preannuncia alquanto movimentata e sicuramente molto fredda.

Già dal prossimo weekend sul comparto Nord europeo prenderà vita una vasta depressione in grado di pilotare correnti molto fredde che si dirigeranno dapprima verso il cuore del Vecchio Continente, per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo.

Come possiamo vedere dalla mappa che vi proponiamo qui sotto, le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio andando ad "agganciare" un'area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, dandogli nuova forza e vigore: insomma, rischia di prender vita un insidioso ciclone mediterraneo. Una sorta di tempesta perfetta proprio nel cuore dei nostri mari in cui convergono da una parte le gelide masse d'aria di origine artica e dall'altra una depressione strutturata ricolma di precipitazioni.

e ciò venisse confermato è lecito attendersi un'ondata di maltempo con piogge, temporali, ma anche con tanta neve, non solo sugli Appennini e sulle Alpi. Infatti, visto l'ingresso di aria molto fredda in quota e l'intensità delle precipitazioni attese si potrà assistere a nevicate fino in pianura nella giornata di lunedì 27 su buona parte delle regioni del Nord e poi tra Toscana, Umbria e Marche.



L'aggiornamento (mappa qui sotto) ha confermato il rischio neve su molte zone: la colorazione viola indica dove sono previste le nevicate e in neretto la quota a cui scenderanno i fiocchi. (iLMeteo)

In aggiornamento