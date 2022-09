Meteo: Domenica, ciclone con probabile bombe d’acqua e vento forte. Ecco l’evoluzione

Prepariamoci ad una Domenica fortemente compromessa sul fronte meteorologico a causa di un vero e proprio ciclone in piena azione che porterà su mezza Italia piogge battenti e venti molto forti. Vediamo allora nel dettaglio cosa ci aspetta per la seconda parte del fine settimana.

Già dalle prime ore di Domenica sarà ben chiara la situazione meteo sull'Italia con tante nubi e forti piogge concentrate soprattutto sul comparto centro-meridionale del Paese. Tra le regioni maggiormente colpite troveremo il sud della Marche, l'Abruzzo, il Molise, gran parte della Puglia con fenomeni anche in Basilicata, Campania e Sicilia. Deboli piogge in mattinata potranno interessare inoltre alcuni tratti dell’Emilia-Romagna e il nord della Sardegna. Nubi sparse e un po' di nebbia invece sul resto del Nord e del Centro. Ad accompagnare questa fase di maltempo inoltre ci saranno anche forti venti di Scirocco al Sud e dai quadranti nordorientali altrove. Sul medio e basso Tirreno il moto ondoso subirà un deciso aumento fino a provocare alcune mareggiate sulle aree più esposte.

Nel corso della giornata il quadro meteorologico continuerà a rimanere fortemente instabile sempre sulle medesime regioni con forti piogge e qualche temporale dunque tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Migliorerà invece sulla Sicilia in serata mentre si manterrà sempre asciutto sul resto del Paese.

Dalla serata infine, rinforzeranno ulteriormente i venti freddi nord-orientali soprattutto al Centro-Nord preludio ad un inizio di settimana con temperature in generale diminuzione. Se tutto verrà confermato saranno propri questi freddi venti di Bora che potranno condizionare il quadro meteo-climatico della prossima settimana quando ci attendiamo interessanti sorprese. (iLMeteo)

In aggiornamento

Allerta a Reggio Calabria, Comune 'state a casa'



La protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per domani sul reggino, per piogge intense a partire da stanotte e per tutta la giornata di domani. In seguito a tale allerta, diramata dalla Sala operativa regionale della Protezione civile, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in una nota, "invita i cittadini a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiama alla massima prudenza, evidenziando le norme comportamentali e le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile"