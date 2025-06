Meteo: dominio dell’anticiclone fino a venerdì. Sole e caldo africano

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni meteo dal 10 al 14 giugno: tempo stabile su gran parte dell’Italia, temperature in rialzo, ma qualche insidia pomeridiana sui rilievi. Nel weekend possibili cambiamenti.

L’estate meteorologica entra nel vivo e lo fa con decisione: l’anticiclone subtropicale domina la scena su gran parte dell’Europa centro-meridionale, estendendo i suoi effetti anche sull’Italia. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo stabile, soleggiato e sempre più caldo, con le temperature in costante aumento e punte oltre i 33-34°C al Centro-Nord.

Anticiclone ben saldo: caldo e afa in intensificazione

La struttura anticiclonica, di natura africana, si mantiene compatta e ben strutturata sull’intero bacino del Mediterraneo. Da qui il progressivo aumento delle temperature, in particolare nelle aree interne della Pianura Padana, nelle valli del Centro Italia e in alcune zone del Sud, dove il caldo potrà risultare anche afoso.

In questa fase, le giornate saranno prevalentemente serene, anche se non mancheranno lievi foschie o velature soprattutto al mattino, in parte dovute al trasporto di polveri sottili e fumi provenienti dagli incendi in Nord America, visibili in alta quota soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Focolai temporaleschi sulle Alpi e sull’Appennino meridionale

Nonostante la stabilità diffusa, le ore pomeridiane e serali riservano qualche insidia sui rilievi. In particolare:

Mercoledì : possibile sviluppo di temporali isolati sull’Appennino meridionale , con occasionali sconfinamenti verso la Campania, in particolare nel Salernitano.

: possibile sviluppo di , con occasionali sconfinamenti verso la Campania, in particolare nel Salernitano. Giovedì e venerdì: qualche rovescio sulle Alpi occidentali, più probabile nel tardo pomeriggio, senza fenomeni significativi altrove.

Il contesto generale rimane comunque dominato dall’anticiclone, che continuerà a favorire condizioni di bel tempo su tutta la Penisola, con un’ulteriore impennata delle temperature soprattutto a partire da venerdì.

Tendenza weekend: primi segnali di instabilità

Con l’avvicinarsi del fine settimana, qualche crepa nel dominio anticiclonico potrebbe farsi strada. Già da sabato, correnti umide provenienti dall’Europa occidentale potrebbero favorire nuovi temporali pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali.

Domenica, invece, la situazione potrebbe farsi più dinamica, con la coda di un fronte in transito sul Centro Europa che, complice un lieve cedimento del bordo settentrionale dell’alta pressione, potrebbe innescare fenomeni anche in pianura, in particolare sulla Val Padana centro-orientale e occasionalmente sull’Appennino centro-settentrionale.

Prossima settimana: caldo ancora protagonista, ma con instabilità in agguato

Il trend verso una maggiore instabilità atmosferica potrebbe proseguire anche all’inizio della prossima settimana, con possibili temporali in estensione alle regioni centrali, anche se l’elevata distanza temporale non consente ancora analisi definitive. Il caldo, tuttavia, rimarrà ancora il tratto distintivo della circolazione atmosferica, almeno fino a metà giugno.

