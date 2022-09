Meteo: Ecco l'alta pressione sub-tropicale, occhio a qualche temporale. Il dettaglio con previsione

Si stanno ormai esaurendo gli effetti negativi di una circolazione ciclonica che per alcuni giorni ha preoccupato gli amanti del solleone, costretti a sopportare piogge, temporali e un clima a tratti anche sotto tono. Ora però l'alta pressione cercherà di riprendersi il maltolto e nei prossimi giorni tornerà ad avvolgere con il suo cuore caldo gran parte del Paese. Tuttavia, anche per l'ultimo step di questo primo weekend di Agosto, ci sarà spazio per qualche isolato temporale.

Vediamo allora cosa ci aspetta sul fronte meteo per la giornata di Oggi Domenica 9 Agosto.

Nell'ultima parte del fine settimana, come già anticipato, avremo una rinnovata espansione del promontorio di alta pressione sub-tropicale sul bacino del Mediterraneo e di conseguenza anche sull'Italia. Per questa ragione ci attendiamo una Domenica davvero ben stabile e soleggiata su molte regioni del Paese segnatamente sulle regioni centro-settentrionali.

Discorso diverso invece per il Sud ancora alle prese con residui disturbi dovuti alla circolazione di bassa pressione presente sulla Grecia. Nel corso della giornata infatti, qualche residuo rovescio localmente a sfondo temporalesco, potrà ancora interessare le zone interne della Calabria e il nordest della Sicilia.

Nonostante sul resto del Paese il bel tempo sarà decisamente il protagonista assoluto, sempre nelle ore più calde non possiamo escludere lo sviluppo di alcuni temporali di calore a ridosso dei rilievi alpini.

Da segnalare inoltre che il ritorno dell'alta pressione e del bel tempo, favorirà anche un generale aumento delle temperature con il ritorno a condizioni di caldo. (iLMeteo)