Meteo il maltempo si allontana, ancora pioggia ma la prossima settimana sole ecco le previsioni

Nonostante il vortice di bassa pressione che ha colpito molte regioni del nostro Paese si stia allontanando verso il nord-est europeo, il quadro meteorologico si manterrà ancora molto instabile nelle prossime ore. Insomma, sul fronte pioggia non è finita in quanto continuerà a cadere su parecchie zone d'Italia. Vediamo dove.

Situazione: anche se in queste ore non vengono segnalate situazioni di particolare criticità, il tempo è tutt'altro che tranquillo. Partendo dal Nord segnaliamo infatti piogge sparse lungo le coste Friulane come a Trieste. Deboli piogge anche nel veneziano dove rimane elevata l'attenzione per il fenomeno dell'acqua alta. Tempo moderatamente piovoso inoltre sui comparti centrali dell'Emilia in particolare tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Segnalati piovaschi sparsi in Liguria tra Genova e lo spezzino e su alcuni tratti della Lombardia con qualche nevicata sui rispettivi rilievi alpini.

Una temporanea tregua dalle forti piogge è in atto al Centro-Sud nonostante sia in atto qualche pioggia sparsa in Toscana tra Prato e Firenze, nelle Marche specie sull'area dell'anconetano e su alcuni angoli del Lazio con deboli rovesci intorno a Roma.

Evoluzione: come già scritto in precedenza, il vortice di bassa pressione muoverà il suo baricentro verso levante. Il meteo andrà ulteriormente migliorando nel corso della mattinata al Nordovest e su gran parte del comparto alpino e prealpino. Residui fenomeni insisteranno invece sui litorali del basso Veneto, sulla Romagna fino all'Emilia orientale.

Sulle regioni del Centro avremo un maggior rischio di precipitazioni in Toscana, sulle Marche, in Umbria fino al Lazio e anche su Roma. Piovaschi sparsi sono attesi inoltre sul nord della Sardegna.

Meglio andranno le cose invece su Abruzzo e su gran parte del Sud fatta eccezione per la Campania e le coste tirreniche della Calabria, qui ci attendiamo un meteo più incerto a tratti piovoso.

Situazione praticamente identica al pomeriggio. Solo al Nord si apprezzeranno ulteriori segnali di miglioramento seppur in graduale estensione verso sera a gran parte del Centro. In serata infatti, la pioggia andrà a contrarsi sui comparti tirrenici in particolare sulle coste laziali, della Campania, della Calabria fino al Nordest della Sicilia, preludio ad una nottata ed un inizio di weekend , soprattutto per questi settori, ancora un po' zoppicante.

Previsioni prossima settimana

La prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da un colpo di scena davvero inaspettato, con il ritorno di un clima caldo almeno su parte dell'Italia, soprattutto in relazione al periodo.

D'altronde, ottobre è un mese tradizionalmente estremo, capace di regalare tante sorprese, se non veri e propri ribaltoni.

Ma vediamo cosa potrebbe accadere, secondo la tendenza tracciata dall'ultimo aggiornamento modellistico.

SVOLTA - Il momento della svolta potrebbe essere rappresentato proprio dal prossimo weekend, che sarà caratterizzato, come vi avevamo anticipato in qualche nostro precedente approfondimento, da una sorta di sfida tra le correnti fredde di origine nord-europea e un redivivo anticiclone: ebbene, le ultime proiezioni vedono quest'ultimo come vincitore.

Nel concreto, la saccatura fredda sarà verosimilmente costretta a traslare verso l'Europa orientale e nord-orientale da un'alta pressione che riuscirà ad espandersi da Ovest e a impadronirsi del Mediterraneo, con aria più calda conseguentemente in risalita verso quest'ultimo e anche verso anche il nostro Paese.



CONSEGUENZE - L'anticiclone riuscirà ad imporsi soprattutto con l'inizio della prossima settimana, sotto la spinta di aria calda di origine sub-sahariana, richiamata, tra l'altro, da un vortice depressionario situato nei pressi dell'Oceano Atlantico. Gioco forza, le temperature si alzeranno in maniera decisa, ad appannaggio soprattutto delle nostre regioni meridionali e delle due Isole maggiori.

Attenzione, ciò non garantirà per forza la presenza del sole su tutta l'Italia, in quanto le correnti calde, attraversando i nostri mari, si caricheranno di umidità e potrebbero essere responsabili di un aumento delle nubi e anche di qualche precipitazione, specie sulle regioni tirreniche e al Nord.



In conclusione, potremmo trovarci di fronte ad una vera e propria ottobrata, termine con il quale si suole indicare una fase climatica gradevolmente mite in pieno mese di ottobre.

La parola deriva dall'ottobrata romana, tipica gita domenicale che si compiva a Roma fino ai primi decenni del ventesimo secolo e che iniziava già dal giovedì: sin dal primo mattino dai rioni della capitale partivano carri trainati da cavalli, con destinazione agro romano e su di essi salivano 7 ragazze; alla guida, di fianco al cocchiere, c'era la "bellona", ovvero la più bella del gruppo.

La fase mite che ci attende, magari non sarà di lunga durata, ma potrebbe garantire uno scorcio quasi tardo-estivo almeno su una parte del nostro Paese.(iLMeteo)

In aggiornamento