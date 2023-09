Meteo Italia: sorpresa climatica! Dopo il caldo, arriva la grandine: le previsioni si ribaltano. La nuova settimana si aprirà con un colpo di scena; torneranno i temporali, anche con grandine prima del previsto! Prima di allora vivremo un caldo davvero esplosivo per effetto di un redivivo anticiclone Caronte.

Vediamo allora come evolverà la situazione meteorologica sul nostro Paese con gli ultimi aggiornamenti appena elaborati dai principali centro di calcolo internazionali.

Come ci mostra la mappa qui sotto tra Lunedì 11 e fino a Mercoledì 13, l'anticiclone africano Caronte (lettera A) continuerà a mantenere condizioni meteo decisamente stabili e calde su tutto il Paese. Oltre all'estrema stabilità atmosferica con tanto sole ovunque ci aspettiamo un'impennata delle temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche, con punte massime sopra i 33-34°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro (36°C a Firenze).

Nonostante ciò, da Mercoledì 13 si noteranno i primi segnali di affaticamento da parte di Caronte per effetto di un flusso atlantico sempre più incalzante e in fase di graduale abbassamento. Sui comparti alpini e prealpini si potranno sviluppare i primi temporali con GRANDINE specie nelle ore più calde della giornata, chiaro sintomo di un'atmosfera che tende lentamente a destabilizzarsi.

Entro il Weekend, nonostante non assisteremo ancora ad un cambio radicale della circolazione, Caronte comincerà a subire un lento e graduale declino anche se gli effetti si noteranno principalmente sulle regioni del Nord dove le giornate saranno caratterizzate da una maggiore variabilità con la possibilità più che concreta dello sviluppo e scoppio di temporali con grandine che dai settori alpini potranno scendere localmente fin verso le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia.