Meteo: La tempesta sahariana, cieli offuscati e sabbia ovunque! Ecco dove. Un grosso carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara interesserà buona parte dell'Italia nei prossimi giorni, offuscando i cieli e rendendo il caldo ancor più insopportabile. È ben visibile dal satellite: si riesce infatti scorgere l’alone di sabbia sahariana in arrivo dal Mediterraneo attorno alla Sardegna, alle Baleari e alla Corsica verso la Toscana e il Tirreno diretto verso tutta l’Italia collegato all’anticiclone africano Scipione.

La configurazione barica dei prossimi giorni, che vede contrapposte la depressione (ciclone) in oceano Atlantico e il promontorio anticiclonico africano in risalita da sud, sarà alla base di un costante richiamo di correnti direttamente dal deserto del Sahara.

Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell'atmosfera, pronte a raggiungere dopo un lungo viaggio il nostro Paese.

Almeno fino al prossimo weekend attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (in qualche caso anche rossastri, specie in prossimità dell'alba e al tramonto).

Questo fenomeno interesserà un po' tutta l'Italia, tuttavia, come si evince dalla mappa SKIRON qui sotto (Università di Atene), le regioni maggiormente interessate saranno Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria, le Alpi e la Campania.

Tra le giornate di Giovedì 22 e Venerdì 23 Giugno l'arrivo di aria più fresca in quota potrebbe favorire l'innesco di violenti temporali specie sulle regioni del Nord; la sabbia in questo modo ricadrebbe al suolo sporcando tutte le superfici... (iLMeteo)





In aggiornamento