Meteo Natale: dominio del super Anticiclone africano, ecco le previsioni dalla Vigilia a Santo Stefano, i dettagli Sarà un Natale contrassegnato dalla presenza sempre più ingombrante di un super anticiclone di matrice africana che si estenderà a tutto il nostro Paese.

Già da alcuni giorni il bacino del Mediterraneo è sotto l'influenza stabilizzante di questa vasta area di alta pressione che prende le sue origini infatti proprio dal cuore pulsante del continente africano. Le sue calde masse d'aria risalgono verso il mare nostrum facendo sentire così la loro influenza praticamente a tutta l'Italia anche se con effetti talvolta diversi tra loro.

Al Sud e sulle Isole Maggiori ad esempio, dalla Vigilia di Natale e fino al giorno di Santo Stefano, il contesto meteo-climatico mostrerà connotati ben lontani dall'essere invernali. Oltre ad un tempo tutto sommato discretamente soleggiato, su queste zone infatti le temperature si manterranno su valori decisamente lontani da quelli che si registrano solitamente in questo periodo. Insomma, qui più che in inverno sembrerà di essere in Primavera.

Via via che ci spostiamo verso Nord, ecco invece che l'atmosfera mostrerà un crescendo di sfumature di grigio. L'aria calda e umida che alimenta l'anticiclone africano si troverà infatti a scorrere su uno strato d'aria più fredda presente nei bassi strati come nei fondivalle alpini, sulle pianure del Nord ma anche su molti angoli del Centro inclusi i litorali tirrenici. Il contrasto tra queste due differenti masse d'aria sarà all'origine della formazioni di fitte nebbie e di nubi basse che tenderanno a persistere anche per l'intero arco della giornata mantenendo così un tipo di tempo grigio e soprattutto più fresco.

La cartina sotto allegata, centrata proprio per il giorno di Natale, ci mostra le zone dove la nuvolosità risulterà maggiormente più compatta. Nelle aree colorate di giallo ad esempio, lo strato di nubi risulterà piuttosto importante tant'è che nel corso della giornata potranno originarsi anche deboli episodi di pioviggine. Via via che ci spostiamo verso l'azzurro chiaro invece, le nubi saranno meno spesse ma pur capaci di limitare non poco l'irraggiamento solare. Infine sui settori colorati di blu i cieli dovrebbe risultare più puliti o a tratti addirittura totalmente sereni.

Questo contesto meteo-climatico ci accompagnerà probabilmente ancora per qualche giorno anche se, verso metà settimana, potrebbe arrivare una moderata perturbazione atlantica a scombinare in pian dell'alta pressione. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

