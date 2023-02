Meteo: NìKola, con Gelo e Neve, ma incombe pure un'altra minaccia, ecco i dettagli

Meteo: NìKola, con Gelo e Neve, ma incombe pure un'altra minaccia, dettagli

Come vi avevamo ampiamente anticipato, questa sarà la settimana di NìKola, nocciolo gelido proveniente dalla Russia. Nei prossimi giorni l'Italia continuerà ad essere sferzata da venti freddissimi (che provocheranno anche il ritorno della neve fino in pianura), ma non sarà l'unica minaccia: ne incombe infatti un'altra sul nostro Paese.

Già nelle ultime 24 ore l'atmosfera ha subìto un evidente cambiamento. La causa va ricercata in un'alta pressione che sta spondando, in maniera anomala, il suo raggio d'azione verso le latitudini più settentrionali del Vecchio Continente: ebbene, sul bordo sud-orientale del nucleo anticiclonico, ha iniziato a scorrere aria molto fredda che prende le sue origini dalle lontane terre russo-siberiane. Queste gelide masse d'aria sono destinate ad intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni e nel contempo andranno ad alimentare una vortice ciclonico (ecco l'altra minaccia) che navigherà lungo i nostri mari del Sud, in direzione della Sicilia.

Ma cosa accadrà nel dettaglio nella settimana appena iniziata? Dopo che Martedì 7 Febbraio le gelide correnti di NìKola provocheranno effetti soprattutto sul fronte termico, Mercoledì 8 oltre al freddo avremo a che fare anche con il maltempo. Il meteo andrà infatti peggiorando su alcune regioni del nostro Paese: piogge e nevicate fino in collina si faranno via via più frequenti in Sicilia, sulla Calabria e su alcuni tratti dell'area ionica. Precipitazioni sono attese anche in Sardegna, mentre nevicate fino in pianura colpiranno le regioni centrali adriatiche: sarà neve pure sui litorali della Romagna, delle Marche fino a quelli di Abruzzo e Molise.

In nottata poi tempo peggiorerà fortemente sulla Sicilia.

La giornata di Giovedì 9 sarà probabilmente quella più fredda e più burrascosa della settimana, con forti precipitazioni anche a carattere di nubifragio sull'area orientale della Sardegna e sulla Sicilia. La neve qui continuerà a cadere copiosissima a quote collinari (4/500 metri)

Sul resto del Paese il meteo si manterrà freddo, ma più tranquillo, eccezion fatta per residue nevicate a bassissima quota sulle coste centrali adriatiche.



Nella cartina qui sotto sono rappresentati la distribuzione delle precipitazioni e i rispettivi accumuli proprio per Giovedì 9 Febbraio: le aree colorate in rosa/rosa scuro sono quelle a rischio neve. Sarà invece pioggia nelle zone evidenziate con il colore fucsia, dove potranno cumularsi fino a 70 mm (70 litri di pioggia per metro quadrato) e con il blu scuro, si toccheranno picchi fino a 40 mm.

In seguito, dalla vigilia del weekend, il tempo andrà lentamente migliorando su entrambe le Isole Maggiori, preludio a un weekend più tranquillo per tutti e con temperature diurne in graduale ripresa, specie Domenica 12. (iLMeteo)