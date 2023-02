Meteo: nuovo e intenso peggioramento con Pioggia, Vento e pure Neve, i dettagli. È tornato l'Inverno sul nostro Paese e con esso la pioggia, il vento, la neve! E come se non bastasse non è finita! Stiamo infatti per vivere un nuovo ed intenso peggioramento che coinvolgerà molte regioni già dalle prossime ore.

Tutta colpa di un minaccioso vortice ciclonico che continua a soggiornare in area mediterranea alimentato da venti freddi che prendono origine dalle gelide terre artiche. Al momento il suo centro motore lo troviamo nel tratto di mare che separa la Sardegna dalle Isole Baleari, ma nelle prossime ore muoverà il suo baricentro verso la Sardegna.

Per questa ragione in mattinata ci attendiamo un rapido peggioramento proprio sull'Isola con l'arrivo di piogge sparse e qualche temporale. I fenomeni tenderanno poi ad estendersi ai comparti tirrenici del Centro entro l'ora di pranzo.

Ma il tempo peggiore si avvertirà soprattutto nella seconda parte del giorno quando coinvolte dal brutto tempo saranno ancora la Sardegna, un po' tutte le regioni del Centro specie il comparto tirrenico ed entro sera pure gran parte del Sud.

Nella mappa che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti proprio per la giornata di Martedì 28 Febbraio. Nelle zone colorate di blu scuro si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia mentre via via che ci spostiamo verso i settori in azzurro i fenomeni saranno decisamente più effimeri.

Rimarrà invece in attesa il Nord dove il quadro meteorologico si manterrà più asciutto fatta eccezione per le estreme regioni di Nordovest dove tra la tarda mattinata e il pomeriggio torneranno alcune piogge e qualche spruzzata di neve localmente a bassa quota sull'area più meridionale del Piemonte.

Ma questa pausa sulle regioni settentrionale durerà davvero poco in quanto già da mercoledì 1° Marzo il meteo sarà destinato a peggiorare anche su altri angoli del Nord con il ritorno della pioggia e della neve anche a bassa quota.

Di questo però vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento