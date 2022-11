Meteo: Oggi Nubifragi e Temporali, ma il ciclone ora cambia rotta. Poi la Novembrata. Una forte fase di maltempo sta interessando ancora molte regioni del nostro Paese per effetto di un vero e proprio ciclone autunnale che nelle prossime ore sarà destinato a provocare ancora tanto maltempo.

Il meteo è andato peggiorando già tra la parte finale di Giovedì e le prime luci di Venerdì a partire dalle regioni del Nord dove piogge, temporali, grandinate ed il ritorno della neve sui rilievi alpini hanno caratterizzato il quadro meteorologico generale, ma anche quello climatico in quanto le temperature hanno subito una brusca diminuzione.

Il vortice ciclonico si è poi spostato verso le regioni del Centro provocando un forte peggioramento anche sulle regioni centrali e al Sud. Anche qui si sono scatenate violente piogge e intensi temporali che a loro volta hanno creato non pochi disagi. Ora il vortice ciclonico cambia rotta e punto dritto verso le regioni del Sud.



SITUAZIONE ORE 07:00 - in queste ore il brutto tempo si concentra sul comparto adriatico, al Sud e sulla Sardegna. Forti piogge e temporali infatti sono segnalati su gran parte dell'Isola, ma anche su Calabria, Puglia e a salire su tutto il comparto adriatico del Centro fino alla Romagna. Maggiori schiarite invece sono in atto sul resto del Centro e soprattutto al Nord dove in queste ore su molte regioni il risveglio è stato accompagnato da un'atmosfera assai frizzante a tratti anche fredda nelle aree dove il cielo si presenta praticamente sgombro da nubi.

EVOLUZIONE: nel corso della mattinata l'area del maltempo si andrà gradualmente concentrando verso le regioni del Sud mantenendosi attiva comunque anche sul medio e basso Adriatico. Particolarmente colpite saranno la Puglia e l'area del basso Tirreno, ma forti piogge potranno interessare comunque anche tutto il resto del Sud, il versante centrale adriatico e ancora una volta la Sardegna. Qui il quadro meteorologico darà i primi segnali di miglioramento nel corso del pomeriggio quando il maltempo finirà per scatenare la sua violenza soprattutto tra Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali.



La mappa allegata mostra le piogge previste per la giornata di Sabato 5 Novembre. Notiamo infatti come le zone maggiormente colpite dalle piogge saranno proprio il versante adriatico del Centro, gran parte del Sud e la Sardegna. Il blu indica precipitazioni anche prossime ai 15/20mm mentre il colore fucsia cumulati compresi tra i 40/70mm.

Previsioni prossima settimana



La prossima settimana cambierà di nuovo tutto, o quasi. Arriverà Novembrata. Come vi avevamo già annunciato da tempo, il quadro climatico risulterà sconvolto almeno fino alla metà di Novembre, con effetti su tutte le nostre regioni.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo, dove cioè si muovono le grandi figure atmosferiche che condizionano il tempo anche sul nostro Paese, emerge chiaramente che, dopo il maltempo attualmente in atto e che condizionerà anche l'imminente weekend, già da Lunedì 7 Novembre un vasto campo di alta pressione si impadronirà 8di nuovo!)del bacino del Mediterraneo.

Si tratterà questa volta di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia africani, il quale favorirà una decisa stabilità atmosferica con temperature che torneranno (dopo una pausa di solo qualche giorno) di nuovo oltre le medie, proprio nel cuore dell'Autunno, un po' come già avvenuto nelle ultime settimane.



Se nel gergo comune, quando una fase alto pressoria domina per diversi giorni provocando assenza quasi totale di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale nel mese di Ottobre, si parla di Ottobrata (quest'anno ne abbiamo avute eccezionalmente tre!) vien da sé intuire che a Novembre si dovrà parlare di Novembrata.



Questo termine l'abbiamo coniato proprio per sottolineare quella che potrebbe essere una nuova fase climatica a dir poco anomala (per la prima volta nella storia).

Probabilmente non si toccheranno le punte massime sperimentate nelle scorse settimane (valori intorno ai 27/28°C), ma non escludiamo che si possano quanto meno raggiungere picchi fin verso i 22/23°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Un valore davvero molto elevato, per non dire eccezionale: non dimentichiamoci infatti che siamo nel cuore dell'Autunno e ormai anche del mese di Novembre!



Stiamo parlando di anomalie di circa 5/6°C in più di quanto ci si aspetterebbe in questo periodo.

Unica nota da segnalare è il possibile passaggio instabile atteso tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, che potrebbe provocare qualche pioggia (da confermare nei prossimi aggiornamenti) al Centro-Nord. Ma ciò, verosimilmente, non fermerà la Novembrata! (iLMeteo)

In aggiornamento