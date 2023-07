Meteo: Ondata di calore storica in arrivo - L'anticiclone africano Caronte scatena il fuoco sull'Italia! Tutti i dettagli. Avviso meteo: è in arrivo un'ondata di calore storica per l'Italia! La mappa appena aggiornata con le previsioni per la prossima settimana conferma l'anticiclone africano Caronte che infiammerà tutte le nostre regioni infrangendo record storici di caldo su molte zone.

Per avere un’idea delle caratteristiche termiche a grande scala della massa d’aria subtropicale e caldissima che invaderà l’Italia già da domenica 16 e poi per tutta la settimana, è conveniente analizzare le carte previste di temperatura alla superficie isobarica di 850 hPa, corrispondente a quote intorno a 1550 m in libera atmosfera. Nel corso della prossima settimana l’isoterma +26/28°C, visualizzata con il passaggio a colori rosa intenso nelle mappe qui sotto, abbraccerà gran parte del Paese.

Cercando tra le carte di rianalisi dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni, in cui si sono concentrate quasi tutte le più intense ondate di calura in Italia non troviamo riscontri di episodi con l’isoterma +26 °C (e oltre) estesa così su tutte le nostre regioni, e più che mai per periodi così lunghi.

Ecco, dunque, l'eccezionalità che ci fa dire che siamo alle soglie di un'ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Ricordiamo infatti che non è assolutamente normale avere valori oltre i 42-44°C in Italia per così tanti giorni e in così tante città.

Nel concreto, ciò si tradurrà in una nuova fase meteo anomala: ci aspettiamo punte massime fin verso i 39/41°C (e localmente anche superiori) specie da Martedì 18 Luglio e poi per tutto il resto della settimana sule pianure del Nord; oltre i 40°C sui settori tirrenici di Toscana e Lazio (fino a 43°C a Roma, valore che sarebbe record per la Capitale!) e fino a 46-47°C nelle zone interne delle due Isole maggiori, nonché la Puglia.



Sulla Sardegna, inoltre, si potrebbero toccare punte fino a 48°C, valori che si avvicinerebbero al record storico italiano di sempre di 48,8°C, registrato in Sicilia solo un paio d'anni fa.

Questo eccezionale calore potrebbe accompagnarci fin quasi alla fine del mese, in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale. Per ora non sono previste perturbazioni o break temporaleschi significativi per tutta la settimana, salvo sulle Alpi da Giovedì 20.. (iLMeteo)



in aggiornamento