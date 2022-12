Meteo piogge e neve a bassa quota, Ecco dove

Meteo piogge e neve a bassa quota. Una veloce perturbazione sta transitando sul nostro Paese risultando attiva segnatamente sulle regioni del Nord e parte del Centro.



Dopo aver portato tra la sera e la notte piogge, qualche temporale e un po' di neve sui rilievi alpini del Nordovest, ora la parte più attiva del brutto tempo si sta spostando verso levante.

Cosa dobbiamo attenderci dunque sul fronte meteo e quali saranno le regioni ancora a rischio pioggia e neve nelle prossime ore?



Nella prima parte del giorno sotto osservazione saranno ancora alcune aree del Centro come la Toscana e l'Umbria ad essere maggiormente a rischio pioggia. Salendo poi verso nord, ombrelli rigorosamente a portata di mano su quelle di Nordest fino alla Lombardia. Sulle rispettive aree alpine la neve potrà cadere a tratti anche a quote prossime ai 700/800m.



Più asciutto il tempo si manterrà sulle regioni di Nordovest, sul resto del Centro e addirittura soleggiato al Sud dove un timido aumento della pressione manterrà un contesto decisamente più stabile.

Nella seconda parte del giorno non ci saranno particolari cambiamenti. Il brutto tempo continuerà ad avvolgere soprattutto le regioni di Nordest, la Toscana, l'Umbria e fino ai comparti più settentrionali del Lazio

.

Proseguirà una sorta di quiete atmosferica invece sul resto del Paese con le regioni del Sud sempre baciate da un generoso soleggiamento.

Nella cartina allegata possiamo infatti notare la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti proprio per la giornata di Lunedì 5 Dicembre. Nelle aree colorate di blu scuro ci attendiamo cumulati fino a 40mm mentre via via che ci si sposta verso il blu chiaro e l'azzurro gli accumuli di precipitazioni risulteranno decisamente inferiori.

Tuttavia, entro il tardo pomeriggio e la sera, su queste regioni il quadro meteorologico farà registrare un generale miglioramento, mentre proseguirà una sorta di bel tempo sul resto del Paese specialmente sulle regioni del Sud dove avremo anche un contesto climatico piuttosto mite a causa di un continuo rinforzo dei venti di Scirocco che contribuiranno a far salire le colonnine di mercurio.