Meteo, prossime ore: sole e caldo, ma attenzione ai forti temporali su queste regioni

L'alta pressione di matrice africana continua a dominare il quadro meteorologico sull'Italia, garantendo giornate soleggiate e temperature decisamente estive. Tuttavia, nelle prossime ore non mancheranno eccezioni: alcune regioni dovranno infatti fare i conti con temporali anche di forte intensità.

Alta pressione africana: caldo anomalo su gran parte d'Italia

Negli ultimi giorni, l’anticiclone africano ha esteso la sua influenza su gran parte dell’Europa meridionale, spingendosi con decisione verso nord e stabilizzando le condizioni atmosferiche su tutto il bacino del Mediterraneo. In Italia, il risultato è una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e un sensibile aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Le masse d’aria subtropicali, spinte dalla potente rimonta anticiclonica, stanno determinando un’ondata di calore precoce, con valori che, in molte zone interne della Sardegna e della Sicilia, si avvicinano ai 38-40°C. Sebbene non si tratti di record storici, il clima ha assunto già ora caratteristiche tipicamente estive, anticipando di diverse settimane i picchi termici solitamente attesi a luglio.

Temporali intensi su Alpi e Triveneto: ecco dove colpiranno

Nonostante il dominio dell’alta pressione, il panorama meteorologico europeo resta segnato da contrasti. Sul Nord Europa è attivo un vasto vortice ciclonico tra il Regno Unito e la Scandinavia, che sta generando una perturbazione in movimento verso est. La parte meridionale di questa perturbazione, pur non investendo direttamente l’Italia, riuscirà a lambire l’arco alpino.

Nel dettaglio, tra il pomeriggio e la serata sono attesi sviluppi temporaleschi sui rilievi della Lombardia e del Trentino-Alto Adige, estendendosi successivamente a tutto il comparto montano del Triveneto, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate.

In alcuni casi, specialmente nel Friuli, i temporali potranno brevemente sconfinare sulle pianure adiacenti, seppur con fenomenologia circoscritta sia nello spazio che nel tempo. L’instabilità, infatti, si esaurirà rapidamente entro la serata, con un ritorno a condizioni di tempo stabile già nelle ore notturne.

Le previsioni: sole e caldo protagonisti del weekend

Guardando alle prossime giornate, l’alta pressione africana continuerà a mantenere la sua presenza sull’Italia, garantendo ancora tanto sole e temperature elevate. Il caldo si farà sentire in modo particolare nelle aree interne del Centro-Sud e sulle due maggiori isole, mentre il Nord beneficerà di un clima lievemente più mitigato grazie a ventilazioni di origine atlantica.

Per il fine settimana, salvo isolate eccezioni sui rilievi, prevalgono previsioni di cielo sereno e caldo in ulteriore intensificazione: si potranno toccare nuovamente punte di 40°C su Sardegna, Sicilia e Puglia.

Conclusioni

L’estate sembra essere arrivata in anticipo, spinta dall’alta pressione africana che, salvo brevi parentesi instabili sulle regioni settentrionali, continuerà a garantire tempo stabile e caldo intenso sull'Italia. Tuttavia, occhi puntati sulle regioni alpine e prealpine, dove temporali localmente violenti potranno sorprendere chi si troverà all’aperto. Un motivo in più per restare aggiornati con le previsioni meteo ora per ora.

