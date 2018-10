Meteo: Rischio alluvione, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'Italia si prepara a vivere due giorni all'insegna del maltempo, una fase difficile, anche se non riguarderà tutto il Paese. In queste ore ci sono già eloquenti segnali dell'imminente peggioramento. Vediamo quali. Alcuni rovesci di pioggia sono in atto sui rilievi del Piemonte ad esempio, ma la situazione più seria la troviamo attorno alla Sardegna dove sono in atto temporali con qualche grandinata sulle coste orientali e meridionali. Altri temporali sono in formazione nel tratto di mare ad ovest della Sardegna e si stanno minacciosamente avvicinando all'Isola. Sul resto del Paese abbiamo un po' di nuvolosità sparsa ma di scarsa consistenza ed il tempo ovviamente si mantiene tranquillo.

Ma cerchiamo ora di capire perché è attesa una forte ondata di maltempo e quali saranno le zone maggiormente coinvolte.

Per prima cosa notiamo che su scala generale abbiamo due figure con un unico scopo in comune e cioè quello di dominare lo scenario meteorologico sull'Italia. Ad est l'alta pressione ma che in buona parte interessa anche l'Italia e ad ovest una perturbazione che si sta molto lentamente avvicinando al nostro Paese.



Questa perturbazione abbiamo visto che sta già portando i primi disturbi sulle zone prima citate e dove nel corso della giornata apporterà un ulteriore peggioramento. Essendo tuttavia bloccata nel suo movimento verso est dall'alta pressione, sarà costretta a rimanere quasi ferma su se stessa provocando fenomeni intensi e persistenti sulle medesime zone per ore e ore. Una situazione potenzialmente pericolosa in quanto potranno cedere ingenti quantitativi di pioggia in ristretti fazzoletti territoriali. Non sono infatti nemmeno da escludere episodi alluvionali con seri problemi idrogeologici.

Quali saranno dunque le zone a maggior rischio? Oggi gli occhi sono puntati sulle aree alpine del Piemonte, sul ponente ligure e sui settori centro orientali e sud orientali della Sardegna. Su queste zone fra piogge intense e temporali cadrà davvero tanta pioggia. E' una situazione che cercheremo di seguire ora dopo ora per tenervi sempre aggiornati su come evolverà e come si svilupperà questa prevista ondata di maltempo.

Notizia segnalata da (iLMeteo)