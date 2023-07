Meteo: Scipione il Grande: l'anticiclone africano porta ondata di caldo record, sudore e termometri alle stelle!. Arriva l'anticiclone africano Scipione e ci sarà davvero tanto da sudare. Vediamo dove farà più caldo e quanto durerà questa prima severa ondata di caldo della stagione.

Si sblocca la situazione in area mediterranea dopo un lunghissimo periodo dove l'atmosfera non è praticamente mai riuscita a trovare un po' di calda e duratura quiete. Ora le cose sembrano davvero cambiare e già si iniziano a notare evidenti segnali di cambiamento. L'instabilità che ha caratterizzato il tempo degli ultimi giorni ci ha definitivamente lasciato, il bel tempo sta già favorendo una decisa risalita dei termometri che potranno toccare picchi prossimi o anche superiori ai 30°C sul finire di questo weekend.

Dopo una Domenica già piuttosto caldina e con temperature prossime ai 31/32°C su molte zone del Paese, sarà nella nuova settimana che l'anticiclone Scipione prenderà ulteriore coraggio ed estenderà con maggior vigore la sua bollente influenza a tutto il Paese, provocando un'ulteriore escalation del caldo che non solo si farà via via più afoso, ma che porterà i termometri a superare anche i 40°C su alcuni angoli del Paese.

Come ci mostra la mappa che vi proponiamo qui sotto infatti, riferita al giorno del Solstizio d'Estate, Mercoledì 21 Giugno, nelle aree colorate in viola o addirittura in grigio scuro si potranno raggiungere valori vicini ai 43°C!

Entreremo di fatto nella prima e severa ondata di caldo africano che se tutto verrà confermato si protrarrà probabilmente anche per il resto della settimana nonostante alcuni centri di calcolo ipotizzino qualche disturbo temporalesco al Nord a partire da Venerdì. (iLMeteo)

In aggiornamento