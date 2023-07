Meteo: Scipione porta un Solstizio d'Estate rovente, ma cosa accadrà dopo? Possibile cambiamento nel fine settimana

Meteo: Scipione porta un Solstizio d'Estate rovente, ma cosa accadrà dopo? Possibile cambiamento nel meteo a fine settimana. Archiviato il lunghissimo periodo dove il tempo ha spesso fatto i capricci, ora a dominare la scena sull'area mediterranea è l'anticiclone africano Scipione che si prepara proporci un Solstizio d'Estate davvero caldissimo.

Attenzione però a quanto potrebbe accadere subito dopo.

Come mostra chiaramente la mappa qui sotto, Scipione (lettera A) allargherà ulteriormente le sue maglie nei prossimi giorni garantendo tanta stabilità, ma soprattutto tanto caldo.





Entrando più nel dettaglio, tra Lunedì 19 e Martedì 20 Giugno il bel tempo sarà il protagonista indiscusso, eccezion fatta per qualche isolato temporale che potrà svilupparsi nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini, specie quelli occidentali. Da segnalare, inoltre, un ulteriore aumento termico, da Nord a Sud.

In seguito, proprio a cavallo del Solstizio d'Estate e dunque da Mercoledì 21 Giugno, Scipione prenderà ancor più piede e sposterà il suo cuore caldo ulteriormente verso il nostro Paese. Il quadro meteorologico continuerà a mantenere un atteggiamento stabile, anche se non mancheranno le consuete insidie temporalesche a carico delle regioni alpine, specie nelle ore più calde.

Occhio ai termometri: Mercoledì 21 e Giovedì 22 Giugno saranno probabilmente le due giornate più calde della settimana, con punte che potranno arrivare a toccare la soglia dei 40°C su alcuni angoli del Paese o addirittura superarla nelle zone più interne della Sardegna.

Un cambiamento potrebbe avvenire nel corso di Venerdì 23 Giugno quando pare sempre più probabile l'arrivo di un vortice di aria fresca dal Nord Europa che potrebbe provocare un po' di scompiglio a partire dalle regioni di Nordest e con l'inizio del weekend anche al Centro-Sud. Al momento, pare che possa trattarsi di una veloce passata temporalesca che non andrebbe tuttavia sottovalutata vista la tanta energia in gioco.

In questo frangente ci attendiamo una discreta stemperata del caldo un po' tutto il Paese.

Attendiamo comunque conferme in merito a questo peggioramento ancora non del tutto confermato, soprattutto nella sua entità.