Meteo: sole e caldo in ulteriore incremento poi Circe trasformerà Caronte in porcellino. Tutti i dettagli

Meteo: sole e caldo in ulteriore incremento poi Circe trasformerà Caronte in porcellino. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano tornerà a dispensare caldo su gran parte del Paese con punte di temperatura anche prossime ai 39°C. Tuttavia questa nuova ondata di caldo non sembra durare a lungo.

Dopo alcuni giorni di tregua dal grande caldo, ora l'alta pressione africana torna protagonista sull'area mediterranea: i primi segnali sono già ben evidenti in quanto su tutto il Paese, ma soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud, le colonnine di mercurio hanno ripreso a salire in forma più decisa e lo faranno ulteriormente nei prossimi giorni.

Ma andiamo per gradi e vediamo intanto dove farà più caldo.

Per aiutarvi a capire meglio quali saranno le aree dove le temperature saliranno di più, vi proponiamo la mappa qui sotto dove sono rappresentate le temperature massime previste per Lunedì 31 Luglio. Riflettori puntati ancora una volta soprattutto al Sud, e in particolare sulla Sicilia dove il colore rosso scuro/nero indica valori massimi prossimi ai 36/38°C e fino a 39°C come nel caso dell'area ionica specie nel siracusano. Il caldo comunque si farà sentire anche sul resto del Paese nonostante valori sicuramente inferiori e soprattutto non paragonabili ai picchi registrati nella precedente fiammata africana.

Questa ennesima impennata del caldo però non sembra durare a lungo. Salvo sorprese infatti, già tra Giovedì 3 e Venerdì 3 Agosto si noteranno i primi segnali di un cambiamento che allo stato attuale in sede previsionale, pare possa essere anche piuttosto importante.

La ragione va ricercata nell'abbassamento di un vortice ciclonico attualmente collocato nei pressi del Regno Unito pronto a diventare sempre più influente sul fronte meteo-climatico del nostro Paese. Insomma, senza giri di parole, sembra molto probabile una sorta di crisi dell'Estate che per alcuni giorni lascerà spazio ad un contesto decisamente più instabile e fresco per gran parte del Paese.

Torneremo sull'argomento nei prossimi aggiornamenti così d'avere un quadro ancora più esaustivo.

Ciclone Circe trasformerà Caronte in porcellino, l'Estate in Autunno

Per la gioia di chi ha sofferto il caldo dell’anticiclone africano Caronte, giunge oggi un colpo di scena inatteso da parte delle elaborazioni matematiche: il ciclone Circe scenderà da nord diretto verso l’Italia e farà la magia. Piogge e tracollo di 10°C in poche ore. Data Prevista: Sabato 5 e Domenica 6 Agosto. (iLMeteo)

Seguiranno aggiornamenti