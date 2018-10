Meteo: supercelle con crollo termico, nubifragi, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Comunicato Ufficiale urgente: imminente bomba meteorologica con crollo termico, nubifragi anche a Roma

Domenica pomeriggio, complice l’ingresso di venti più freddi dai quadranti orientali direttamente dall’Europa settentrionale e dalla Russia che valicheranno le Alpi come di consueto dalla Porta della Bora, si innescheranno fenomeni anche violenti addirittura estremi, rapidi e parossistici, una vera e propria bomba meteorologica, ovvero un cambiamento climatico radicale drastico stagionale con temporali accompagnati da grandine e colpi di vento non proprio usuali per questo periodo della stagione. Questo tipo di fenomeni saranno spesso collegati a supercelle, ovvero strutture temporalesche isolate, ma violente, che nascono dei contrasti tra l’aria più fredda che giunge da nord con l’aria più calda anomala preesistente sui nostri territori.

Temporali di forte intensità nasceranno sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna, sulle Marche, sull’ABruzzo, sul Molise, ma presto si estenderanno alle altre regioni del centrosud quindi anche al Lazio fino a Roma, fino alla Campania e Napoli la sera, e poi resto del sud fino alla Calabria e alla Sicilia. In tarda serata I rovesci accompagnati dai venti orientali transiteranno sulla Lombardia fino a giungere sul Piemonte rinforzando di intensità a ridosso delle Alpi.

In seguito all’ingresso di temporali, le temperature subiranno brusco calo anche di 15°C con gelate a bassa quota dalla notte successiva.

Notizia segnalata da (iLMeteo)