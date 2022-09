Meteo: Tanto Sole. Ecco tutte le previsioni nel Dettaglio fino a Venerdì

Quella di mercoledì sarà probabilmente la giornata più soleggiata di tutta la settimana in corso. La pressione sta subendo infatti un deciso rinforzo su tutto il Paese, garantendo così una parentesi di bel tempo un po' per tutti. Purtroppo, tuttavia, questa fase di forte stabilità atmosferica e generoso soleggiamento non è destinata a durare a lungo.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa ci propongono le previsioni fino alla giornata di venerdì.

Dopo una rapida espansione anticiclonica, già giovedì al Nord le cose cominceranno leggermente a cambiare. Un lieve cedimento della pressione nella parte più settentrionale della sua struttura favorirà l'ingresso di aria più umida che porterà ad una maggiore ingerenza delle nubi, soprattutto sul versante più occidentale. Col passare delle ore saranno anche possibili deboli piovaschi sulla Liguria.

Sul resto del Paese, invece, il sole continuerà ad essere protagonista, con conseguenti temperature in generale aumento.

Arriviamo così alla vigilia del weekend: la giornata di venerdì farà registrare un ulteriore indebolimento della pressione al Nord, ma anche su alcuni tratti del Centro. Sulle regioni settentrionali ci attende un cielo piuttosto grigio con alcune piogge intermittenti. Col passare delle ore la copertura nuvolosa andrà aumentando anche al centro, specie su Toscana, Marche ed Umbria, pur in un contesto comunque asciutto.

Sarà il preludio all'arrivo di una perturbazione che minaccerà una parte del prossimo fine settimana, ma di questo parleremo nei nostri prossimi approfondimenti. Notizia segnalata da (iLMeteo