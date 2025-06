Meteo Weekend con caldo africano e temporali forti: le zone più a rischio

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: Vampata Africana nel Weekend, ma Attenzione ai Temporali Forti. Le Novità su Sabato e Domenica

ROMA – Il meteo per il prossimo weekend si preannuncia diviso tra l'irruzione del caldo africano e l'insidia di temporali localmente intensi. Dopo il transito instabile di giovedì, una rimonta anticiclonica garantirà un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, ma il quadro non sarà completamente stabile. Ecco cosa aspettarsi per sabato 7 e domenica 8 giugno.

Situazione Generale: Anticiclone Africano in Rimonta

L'anticiclone africano ha iniziato a estendere la sua influenza sul Mediterraneo. Dopo aver causato temperature record sulla Penisola Iberica, il caldo inizierà a farsi sentire anche sull'Italia, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Tuttavia, una lieve flessione del campo barico consentirà il passaggio di alcuni fronti instabili sulle regioni settentrionali, specie tra le Alpi e le pianure limitrofe.

Previsioni Meteo Sabato 7 Giugno

Nord Italia

Mattina : cieli poco nuvolosi, addensamenti sulle Alpi e Prealpi con possibili piovaschi isolati.

: cieli poco nuvolosi, addensamenti sulle Alpi e Prealpi con possibili piovaschi isolati. Pomeriggio : nuovi temporali sui rilievi alpini e prealpini, localmente anche su pedemontane e alta pianura lombarda.

: nuovi temporali sui rilievi alpini e prealpini, localmente anche su pedemontane e alta pianura lombarda. Temperature: in aumento, caldo più sensibile in Emilia Romagna.

Centro Italia

Giornata stabile e soleggiata , salvo nubi basse mattutine e serali sui litorali tirrenici.

, salvo nubi basse mattutine e serali sui litorali tirrenici. Temperature: in ulteriore lieve rialzo, clima afoso soprattutto sulle coste tirreniche.

Sud Italia

Tempo stabile e molto soleggiato . Nubi basse al mattino e in serata sui litorali sardi.

. Nubi basse al mattino e in serata sui litorali sardi. Temperature: caldo intenso con picchi di 37°C nelle aree interne di Sicilia, Sardegna e Puglia.

Mari e Venti

Mari : generalmente mossi.

: generalmente mossi. Venti: meridionali, con Scirocco moderato.

Previsioni Meteo Domenica 8 Giugno

Nord Italia

Mattina : nubi su Liguria e nuovi temporali sulle Alpi centro-orientali.

: nubi su Liguria e nuovi temporali sulle Alpi centro-orientali. Pomeriggio : forti temporali su Trentino, Dolomiti Venete e alto Friuli; rischio grandinate e locali estensioni verso la pianura friulana e veneta orientale.

: forti temporali su Trentino, Dolomiti Venete e alto Friuli; rischio grandinate e locali estensioni verso la pianura friulana e veneta orientale. Temperature: lieve calo, ma ancora sopra media sulle pianure.

Centro Italia

Stabile e soleggiato ovunque, salvo le consuete nubi basse sui litorali tirrenici.

ovunque, salvo le consuete nubi basse sui litorali tirrenici. Temperature: ancora molto elevate, con afa intensa.

Sud Italia

Giornata prevalentemente soleggiata , con isolate nubi basse mattutine sui litorali.

, con isolate nubi basse mattutine sui litorali. Temperature: punte fino a 38°C, con anomalie termiche di 6-8°C sopra la media climatologica.

Mari e Venti

Mari : mossi o localmente molto mossi, specie i bacini occidentali.

: mossi o localmente molto mossi, specie i bacini occidentali. Venti: sostenuti da sud-ovest (Libeccio).

Tendenza Inizio Settimana: Calo Termico al Nord, Caldo Residuo al Sud

Lunedì 9 Giugno

Temperature in netto calo al Centro-Nord e su parte del Sud.

al Centro-Nord e su parte del Sud. Resiste il caldo intenso su Sicilia e Calabria.

Martedì 10 Giugno

Lieve rialzo termico sulle centrali tirreniche.

sulle centrali tirreniche. Temperature più normali o leggermente sopra la media sul resto d’Italia.

Focus: L'Anticiclone Subtropicale e il Caldo Estremo

Il caldo africano non si limiterà al weekend. Dopo una breve pausa a inizio settimana, l’anticiclone subtropicale tornerà a intensificarsi. Secondo i modelli previsionali, entro venerdì 13 giugno si potranno toccare valori massimi di 35/36°C su diverse regioni del Centro-Sud.

Consigli degli Esperti

Precauzioni : evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde.

: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Pericolo temporali: attenzione ai fenomeni violenti in arrivo domenica sulle Alpi e sulle pianure del Triveneto, con possibili grandinate.

