Meteo: Weekend caldo e soleggiato, ma attenzione ai temporali su alcune regioni

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Situazione generale. Il weekend si preannuncia caldo e in prevalenza soleggiato sull’Italia grazie alla risalita dell’anticiclone africano. Tuttavia, non mancheranno episodi di instabilità localizzata, in particolare al Nord, dove impulsi perturbati atlantici riusciranno a far breccia nella barriera anticiclonica. Sarà dunque un fine settimana dai due volti: sole e temperature elevate al Centro-Sud, maggiore variabilità e rischio temporali sulle regioni settentrionali.

L’evoluzione meteo nel dettaglio

Venerdì: prevale la stabilità, salvo locali disturbi al Nord

La giornata di venerdì sarà in gran parte stabile su buona parte della Penisola. Al Nord, qualche annuvolamento interesserà la Liguria, le Alpi, le Prealpi e la pedemontana, con basso rischio di fenomeni: al più, isolati piovaschi pomeridiani sulle aree alpine. Il Centro sarà dominato dal sole, con innocui addensamenti diurni lungo l’Appennino. Anche il Sud godrà di condizioni stabili e soleggiate, con lievi velature pomeridiane sugli Appennini.

Le temperature continueranno a salire, soprattutto al Centro-Sud, dove si raggiungeranno punte di 32-34°C. I venti saranno deboli e variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Sabato: primi segnali di instabilità al Nord, caldo in ulteriore aumento altrove

Sabato sarà una giornata di transizione. Al Nordovest e lungo i settori alpini e prealpini si osserveranno nubi irregolari fin dal mattino, con possibilità di isolati piovaschi. Altrove prevarrà il sole. Nel pomeriggio, nuovi focolai temporaleschi si svilupperanno lungo le Alpi, localmente anche sulle Prealpi, con rischio di grandinate associate ai fenomeni più intensi.

Il Centro rimarrà stabile e soleggiato, con qualche nube bassa mattutina e serale sul versante tirrenico. Situazione simile al Sud, dove l’anticiclone africano garantirà cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali velature costiere.

Temperature in ulteriore lieve aumento, con massime che sfioreranno i 35°C sulle regioni meridionali e le Isole Maggiori. I venti saranno moderati di Scirocco e i mari si presenteranno generalmente mossi.

Domenica: sole prevalente, ma temporali più diffusi al Nord

Domenica sarà una giornata dinamica. Il mattino vedrà prevalere condizioni soleggiate quasi ovunque, salvo addensamenti in Liguria e isolate piogge sulle Alpi centro-orientali. Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un peggioramento: forti temporali si svilupperanno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con possibilità di sconfinamenti serali verso la pianura veneta e il Friuli. Il rischio grandinate sarà concreto.

Al Centro e al Sud il tempo si manterrà stabile e ampiamente soleggiato, con qualche nube bassa sui litorali tirrenici, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Le temperature resteranno elevate, con valori massimi compresi tra 30 e 36°C. Al Nord, la presenza di nubi e precipitazioni manterrà i valori leggermente più contenuti. I venti si disporranno da sud-ovest, risultando tesi o localmente forti, specialmente sui bacini occidentali e settentrionali, che saranno mossi o molto mossi.

Tendenza successiva: estate in pieno vigore, ma con insidie al Nord

Guardando oltre il weekend, l'anticiclone africano sembra intenzionato a dominare la scena meteorologica sull'Italia, portando condizioni di caldo intenso e cieli sereni soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, il Nord potrebbe continuare a essere lambito da impulsi instabili atlantici, con possibili temporali pomeridiani, specie sulle zone alpine e prealpine.

Consigli per il weekend

Nord Italia : attenzione a chi ha in programma escursioni o attività all'aperto in montagna; verificare le condizioni meteo aggiornate prima di partire.

: attenzione a chi ha in programma escursioni o attività all'aperto in montagna; verificare le condizioni meteo aggiornate prima di partire.

Centro-Sud : ideali le condizioni per giornate di mare e attività all’aperto. Ricordarsi di proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente viste le temperature elevate.

: ideali le condizioni per giornate di mare e attività all’aperto. Ricordarsi di proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente viste le temperature elevate.

In generale: monitorare gli aggiornamenti meteo, specie in caso di previsioni di temporali con possibile grandine al Nord. (3Bmeteo)

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti