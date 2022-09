Meteo: Weekend irrequieto! Ciclone sull'Italia, nubifragi e vento. Il dettaglio per sabato e domenic

Non fatevi ingannare dal sole e dalle temperature più che gradevoli (specie al pomeriggio) di questi giorni: il prossimo weekend sarà infatti inquieto, a causa di un ciclone destinato a colpire almeno mezza Italia.

Nell'ultimo fine settimana di novembre (ma anche dell'autunno meteorologico, che terminerà lunedì 30) dovremo fare i conti con condizioni meteo piuttosto turbolente e sarà piuttosto elevato il pericolo di veri e propri nubifragi, ma anche di forti venti.

Facciamo dunque il punto sulla previsione per sabato 28 e domenica 29 novembre.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo ci confermano che, già da venerdì 27, un ciclone ricolmo di aria instabile, si sposterà dalla Penisola iberica fin verso il nostro Paese. Nel suo incedere, il vortive richiamerà a sé forti venti di Scirocco i quali, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno ulteriormente di umidità, dando così il via ad un'intensa fase di maltempo.



PERICOLO NUBIFRAGI - Per la giornata di sabato 28 gli occhi puntati saranno puntati sulle due Isole maggiori: sulla Sicilia, ma soprattutto sulla Sardegna (settori orientali in primis), dove avremo un elevata probabilità di precipitazioni intense, anche a carattere di nubifragio. Sono attesi infatti abbondanti quantitativi di acqua al suolo in poche ore, con punte totali anche superiori ai 150 mm, per cui non sono affatto da escludere allagamenti, frane o fenomeni alluvionali.

Ombrelli a portata di mano anche al Nordovest, segnatamente su Piemonte e Liguria, con neve (Alpi piemontesi e Valle d'Aosta) fino a 1200/1300 metri di quota.



Domenica 29 novembre il ciclone si approfondirà ulteriormente sul mar Tirreno, innescando ulteriori piogge su buona parte delle regioni centro-meridionali e, soprattutto, sulle aree ioniche, specie al mattino, dove potranno verificarsi dei nubifragi (Calabria e Basilicata). Successivamente, nel pomeriggio, sarà maggiormente interessato tutto il versante adriatico del nostro Paese, ma a quel punto i fenomeni saranno già in calo di intensità.

Possibili nevicate sugli Appennini, sia pure con fiocchi solamente oltre i 1800/1900 metri di quota.



Più ai margini il Nord, dove ci aspettiamo nel corso del weekend ci attendiamo comunque cieli coperti, sia pure con basso rischio di precipitazioni, se non per qualcuna, abbastanza isolata, sull'Emilia Romagna orientale.

Da segnalare, infine, nel corso della serata, l'ingresso della Bora sul medio e alto adriatico che contribuirà ad acuire la sensazione di freddo, soprattutto al Nordest. (iLMeteo)

