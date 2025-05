Meteo Weekend: temperature in aumento, ma attenzione a temporali su alpi e appennini

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo Italia – Weekend tra sole e instabilità residua. L’esperto: “Fase in miglioramento, ma attenzione a rovesci pomeridiani sulle aree interne”.

Dopo l’instabilità portata dal vortice mediterraneo e da una saccatura nord-europea, l’Italia si prepara a vivere un weekend all’insegna di un progressivo miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, il suo insediamento sarà solo parziale: una circolazione depressionaria sull’Europa orientale continuerà a influenzare marginalmente il tempo anche sulla nostra Penisola, soprattutto su alcune regioni centro-settentrionali e lungo la dorsale appenninica.

Sabato 17 maggio: sole prevalente ma con rovesci pomeridiani su Alpi e Appennini.

Al Nord, la giornata inizierà con qualche rovescio o temporale sulla Liguria centro-orientale, in attenuazione già nel corso della mattinata. Tra il pomeriggio e la sera, qualche fenomeno localizzato interesserà Prealpi lombardo-venete e il Friuli Venezia Giulia, con possibilità di sconfinamenti fino alla costa friulana. Sul resto del Settentrione, tempo in prevalenza stabile con ampi spazi soleggiati.

Al Centro, condizioni generalmente soleggiate al mattino, ad eccezione di locali annuvolamenti su alta Toscana e Marche, con deboli piogge sparse. Instabilità in aumento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, in particolare su Toscana orientale, Emilia interna, Lazio e Abruzzo, dove potranno svilupparsi temporali localizzati in attenuazione serale. Sole più diffuso lungo le coste.

Al Sud, tempo buono con prevalenza di sole, salvo addensamenti mattutini su coste tirreniche e deboli piogge residue sulla Calabria. Nel pomeriggio, modesta instabilità sull’Appennino meridionale, con possibilità di brevi rovesci. Sardegna in gran parte soleggiata, fatta eccezione per qualche nube diurna nelle aree interne.

Domenica 18 maggio: anticiclone più stabile, ma non ovunque.

Il Nord godrà di una giornata in prevalenza stabile, salvo isolate piogge mattutine sul Friuli Venezia Giulia e qualche rovescio pomeridiano sulle Prealpi centro-orientali, in rapido esaurimento serale.

Al Centro, tempo stabile e soleggiato, ma nel pomeriggio tornerà una certa instabilità sui rilievi toscani, umbro-marchigiani e abruzzesi, con possibilità di rovesci o temporali in locale estensione alla costa adriatica, in esaurimento entro la sera.

Al Sud, prevale il bel tempo. Tuttavia, qualche isolato rovescio potrebbe formarsi lungo l’Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti verso la Puglia settentrionale. Anche in Sardegna prevarrà il sole con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature e tendenza generale

Le temperature sono previste in graduale aumento, con valori più miti e gradevoli, soprattutto durante le ore diurne. Massime fino a 24–26°C al Centro-Nord e punte di 28°C al Sud, specie su Sicilia e Puglia.

Conclusioni

Il weekend sarà dunque caratterizzato da una fase di transizione verso un tempo più stabile, ma con ancora episodi di instabilità locale soprattutto sulle zone interne montuose e prealpine. La tendenza successiva sembra confermare un’ulteriore espansione dell’anticiclone con condizioni via via più soleggiate e temperature in ulteriore rialzo nella prossima settimana.