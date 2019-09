Migranti, Mattarella: la gestione dei rimpatri sia dell'UE 'sfruttati clandestini', aperta indagine

MILANO 20 SETTEMBRE - "Meccanismi automatici" per la redistribuzione dei migranti e rimpatri "a carico dell'Ue": così Mattarella dopo il suo incontro ieri col presidente tedesco Steinmeier. La Procura di Milano ha aperto un'indagine sul fenomeno dei rider, per far luce non solo sulla sicurezza stradale dei lavoratori-ciclisti ma anche per individuare casi di caporalato e la presenza di clandestini.

Fonte immagine (GdS.it)