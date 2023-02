Tragedia. Migranti, naufragio a Crotone: è salito a 30 il bilancio dei morti c'è anche un neonato

Tragedia nel Crotonese: 30 morti tra cui un neonato in un naufragio durante lo sbarco di migranti a Crotone

La spiaggia di "Steccato" nel Crotonese è stata il luogo in cui sono stati trovati i cadaveri di 30 migranti, tra cui un neonato di pochi mesi, in seguito ad un naufragio avvenuto durante lo sbarco. Le ricerche in mare sono ancora in corso e coinvolgono le motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza.

La perdita di vite umane in questo modo è una tragedia terribile, e le autorità italiane stanno fornendo assistenza ai sopravvissuti e cercando di recuperare i cadaveri ancora dispersi. Tuttavia, per affrontare le cause profonde della migrazione e prevenire futuri incidenti, è importante trovare soluzioni durature.





In aggiornamento dei Vvf

Intervento di vigili del fuoco e guardia costiera dalle prime ore della mattinata per un barcone di migranti affondato nel tratto di mare in loc. Steccato di Cutro, in provincia di Crotone.

Segnalati diversi deceduti tra i migranti, una quarantina i superstiti. Intervento in atto.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone con il supporto di personale Soccorritore Acquatico e Fluviali e squadre della sede centrale Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina (CZ).



Al momento i vigili del fuoco, di comune accordo con la Capitaneria di Porto, considerando le condizioni proibitive del mare, operano con acquascooter per recuperare i malcapitati in mare.

La zona sorvolata da elicottero della Guardia Costiera per individuare eventuali corpi in mare