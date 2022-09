Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 80. Soccorsi al largo da Guardia costiera e condotti a Roccella

ROCCELLA IONICA, 31 AGO - Nuovo sbarco di migranti nel tratto di costa della fascia ionica reggina. Sono 80 i migranti di varie nazionalità arrivati stamattina prima dell'alba al "Porto Delle Grazie" di Roccella Ionica. Prima di essere soccorsi ad oltre 50 miglia di distanza dalla costa della Locride dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela in balia del mare mosso. Dopo l'abbordaggio dei mezzi navali, i migranti, tra cui figurano donne e bambini ancora in tenera età, sono stati trasbordati su una unità navale della Guardia costiera e condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale roccellese. Si tratta del 23esimo sbarco nella sola Locride negli ultimi 80 giorni. Appena sbarcati tutti i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e di poi sistemati momentaneamente in una struttura messa a disposizione dal Comune di Siderno vista la mancanza di strutture e posti disponibili a Roccella dopo l'arrivo, domenica scorsa, di altri 200 migranti.