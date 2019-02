Migranti travolti e uccisi, arrestato il 'pirata' a Caserta

CASERTA, 4 FEBBRAIO - La caccia al pirata della strada era andata avanti tutto il giorno. E nella nottata i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale, emesso dal pm Paolo Martinelli della procura di Napoli Nord, a carico di un 42enne di Caserta, A. C.. L'indagine, svolta anche in collaborazione con la polizia, ha raccolto concreti indizi di colpevolezza a suo carico per il duplice omicidio stradale avvenuto sulla strada statale 7bis a Teverola; alle 3 del mattino due extracomunitari regolari in Italia, un 20enne della Guinea e un 19enne del Senegal, sono stati investiti, mentre erano in bicicletta, da una Bmw X3 guidata da Corvino. L'auto, trovata in una carrozzeria di Caserta, e' stata sottoposta a sequestro e a rilievi tecnici. Il 42enne e' stato rintracciato a Caserta ed e' ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A. C.. e' gia' noto alle forze dell'ordine e gli inquirenti lo stanno ancora ascoltando per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. L'indagine e' stata particolarmente complessa dato che non c'erano testimoni dell'incidente, ne' telecamere in zona. I militari dell'Arma hanno proceduto essenzialmente in base ai rilievi e alle tracce di vernice presenti sulle bici, attuando poi un'attivita' di controllo capillare in tutte le autofficine del territorio.