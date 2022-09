Milan, Diaz e Leao sono il futuro

MILANO, 30 OTTOBRE 2020- Il Milan anche ieri sera ha vinto e convinto contro uno Sparta Praga comunque poco organizzato. I rossoneri, arrivati ormai alla ventitresima partita utile consecutiva, devono ringraziare mister Pioli, capace di amalgamare in poco tempo un gruppo di giovani terribili. Bene Dalot, benissimo Brahim Diaz e Rafael Leao, due calciatori in grado di imporsi anche in futuro. Il portoghese sembra aver trovato un grande feeling con Ibra, il piccolo centrocampista ex Real, invece, si é calato benissimo nella parte, dimostrando da subito di possedere un grande tasso tecnico. Il resto lo ha fatto Pioli, artefice di un esperimento che fino a oggi ha dato enormi frutti.

Domenica i rossoneri affronteranno l'Udinese nel match dell'ora di pranzo, lo faranno ancora con Tatarusanu tra i pali. Donnarumma non si é ancora negativizzato, toccherà dunque al portiere rumeno difendere la porta. Il Milan dovrá stare attento a De Paul, ma anche alla voglia di risollevarsi dei bianconeri, che nella scorsa stagione fecero lo scherzo con Becao. Bastò un solo gol per abbattere il Milan. Ma quel Milan era altra roba, oggi é una buona squadrs capace di giocarsela con tutti. Appuntamento a domenica.