Milan, una semifinale che vale tanto

MILANO, 11 GIUGNO 2020- Domani si riparte, e si riparte da una semifinale di Tin Cup che vale tanto, soprattutto per il Milan. Dopo una due giorni abbastanza calda, con voci di un litigio a Milanello tra Gazidis e giocatori, il club rossonero domani sera dovrà sfatare il tabú dello Juventus Stadium, uno stadio in cui ha spesso giocato grandi match ma raccolto pochi punti. Poche soddisfazioni a Torino, ma anche tanto valore per un match che al Milan potrebbe aprire scenari fino a ieri inattesi. Il Milan si presenterà a Torino senza Ibra, Castillejo ed Hernandez, puntando su Rebic unica punta e su Bonaventura e Paquetá.

I rossoneri sperano che il lockdown abbia tolto sprint ai muscoli dei bianconeri, che la condizione fisica della Juve sia bassa. Il Milan vuole passare il turno e programmare la finale, vuole mettere a tacere le voci su Rangnick e magari dare una chance a mister Pioli. Nuova benzina per chiudere al meglio il campionato. Il Milan riuscirà a sfatare il tabú? Lo scopriremo domani sera. Il match verrà trasmesso alle 21 dalla Rai.