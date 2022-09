Milleproroghe e decreto intercettazioni oggi in cdm. Bonus eco-scooter anche nel 2020, class action rinviata

ROMA, 21 DIC - Arriva stamani in Consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulleì intercettazioni. Si è deciso quindi di non inserire le norme nel Milleproroghe, anch'esso sul tavolo del Cdm di oggi. Tra le principali novità di quest'ultimo niente class action fino a ottobre, bonus per eco-scooter anche nel 2020 e altri 2 anni di sperimentazioni sugli animali per le droghe.