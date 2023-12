Miss Italia 2023: a Salsomaggiore Terme, la finale nazionale dall’8 all’11 novembre

Dopo il successo delle prefinali nazionali di Miss Italia tenutesi in Calabria dal 4 all'8 ottobre, nell’incantevole scenario del "Bv Airone Resort" (Corigliano-Rossano), l'attenzione di tutto il Paese si sposta verso la magnifica cornice di Salsomaggiore Terme che ospiterà le finali nazionali dall’8 all'11 novembre. La rinomata manifestazione torna a brillare in tutta la sua magnificenza grazie alla collaborazione tra Patrizia Mirigliani, patron e cuore pulsante di Miss Italia, e Luca Musile, il sindaco della città che, dopo 13 anni, avrà l'onore di accogliere nuovamente il concorso di bellezza più prestigioso d’Italia.

La patron del concorso Patrizia Mirigliani ha dichiarato che questa è: «Un’edizione speciale di Miss Italia, coraggiosa, sicura di sé, dopo la sorprendente e incoraggiante partecipazione del pubblico alle 348 selezioni nelle piazze dei Comuni italiani con le 6.780 iscritte. Qui, davanti alla folla, le ragazze hanno sfilato in passerella ma hanno anche promosso i temi sociali che ci stanno a cuore, primo fra tutti quello dell’educazione stradale per contribuire a rafforzare la sicurezza sulle nostre strade».

Quest'anno, Miss Italia festeggia la sua 84^ edizione, un traguardo che sottolinea la sua longevità e il suo ruolo di spicco nella promozione della bellezza, del talento e della grinta delle donne italiane, nonché nella valorizzazione dei territori e dei dialetti regionali e nella sensibilizzazione della cittadinanza a temi di rilievo sociale.

Saranno 40 le finaliste che si contenderanno la corona di Miss Italia, due per Regione. Salsomaggiore Terme si prepara così a diventare il palcoscenico di un’appassionante competizione in cui la bellezza sarà solo uno dei tanti aspetti da valutare, insieme alla personalità, all'intelligenza e alla determinazione delle concorrenti.

La giuria che avrà l'arduo compito di eleggere Miss Italia 2023 sarà composta dai giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani, insieme alla modella e influencer Giulia Salemi, ex miss. Madrina della serata: Gloria Bellicchi, Miss Italia 1998.

Questa edizione si preannuncia straordinaria e ricca di sorprese. Il tocco di classe e l'impeccabile organizzazione delle finali a Salsomaggiore Terme saranno garantiti dalla stretta sinergia tra lo staff nazionale di Miss Italia e lo staff della Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno affermato con entusiasmo: «La collaborazione con Patrizia Mirigliani e l'intero team di Miss Italia rappresenta un'esperienza gratificante e stimolante. Per noi, l'evento finale segna la conclusione del percorso che ha avuto inizio con le selezioni provinciali e regionali, è proseguito con le prefinali nazionali e giunge ora al suo culmine con l'elezione di Miss Italia 2023. Ringraziamo ancora una volta la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che ha riposto in noi. Vogliamo rivolgere un caloroso "in bocca al lupo" a tutte le finaliste e, in particolare, alle nostre miss calabresi Carlotta Caputo e Zari Mastruzzo. Siamo orgogliosi della determinazione che hanno dimostrato durante le selezioni in Calabria e siamo certi che porteranno i loro valori anche a Salsomaggiore Terme. Sarà un onore vederle brillare sul palco delle finali nazionali, rappresentando con fierezza la nostra Regione».

L’adrenalina è alle stelle. I tempi stringono. I preparativi sono già iniziati a Salsomaggiore Terme per la finale nazionale. Per scoprire chi conquisterà il titolo di Miss Italia non resta che attendere l’11 novembre.

Denise Ubbriaco