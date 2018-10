Miss Italia: La vincitrice di Miss Italia 2018 la 26enne marchigiana Carlotta Maggiorana (video)

CARLOTTA MAGGIORANA È MISS ITALIA 2018 La quarta nella storia delle Marche, prima di lei Patrizia Nanetti nel 1981

MILANO, 18 SETTEMBRE - La 26enne marchigiana Carlotta Maggiorana e' la Miss Italia 2018. Nella finalissima a due nella serata di Milano, Carlotta ha battuto Fiorenza D'Antonio, eletta Miss Italia Social 2018. Terza classificata Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba, Miss Ethos Profumerie 2018.

Nata a Montegiorgio, nel fermano, Carlotta alle Prefinali di Jesolo era arrivata con la fascia di Miss Marche conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi piu' colpiti dal terremoto del 2016. La 26enne ha dedicato la vittoria al padre scomparso dieci anni fa: "Mi guarda sempre da lassu'". Capelli e occhi castani, alta 1,73, Carlotta e' sposata da un anno con un imprenditore edile. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Psicopedagogico, ha frequentato i corsi di danza classica dell'Accademia Nazionale di Danza. E' stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" e nel mondiale superbike 2016. Inoltre ha partecipato a diversi film e fiction di successo e ha recitato una piccola parte nel film "Tree of Life", diretto da Terrence Malick con Brad Pitt e Sean Penn. Ha inoltre recitato nella commedia "Un fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e interpretato il ruolo di Sofia nella fiction "L'Onore e il Rispetto". Per lei si tratta della seconda volta a Miss Italia: si era gia' iscritta al Concorso nel 2011, ma dopo aver partecipato alle prime selezioni aveva deciso di ritirarsi. Una storia simile a quella di Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, che aveva ottenuto la corona partecipando al Concorso per la seconda volta.

"Non me l'aspettavo, devo ancora metabolizzare ma mi sembra proprio di volare. Spero che oggi inizi una bella carriera e dedico la vittoria al mio papa' che non c'e' piu', alla mia mamma che ha pianto tanto e alla mia regione, le Marche, afflitta dal terremoto", ha dichiarato ai giornalisti subito dopo l'elezione. Carlotta Maggiorana e' tra le vincitrici 'meno giovani' della storia del Concorso: prima di lei, un'altra ventiseienne conquisto' la corona di Miss Italia, Nadia Bengala. Con Carlotta Maggiorana, le Marche conquistano il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Patrizia Nanetti, che aveva conquistato la fascia 37 anni fa, nel 1981. La regione che ha collezionato il maggior numero di titoli in assoluto e' la Sicilia, con ben 11 Miss Italia. Seguono il Lazio e la Lombardia con 10, il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana e le Marche con 4, la Campania con 3, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l'Umbria con 2, la Puglia e l'Abruzzo con una sola miss. Carlotta Maggiorana nei giorni scorsi aveva conquistato le fasce nazionali di Miss Tv Sorrisi e Canzoni e di Miss Piazza Italia. Mantiene la prima fascia, in quanto cumulabile per regolamento con altri titoli, mentre cede la seconda fascia a Gloria Tonini, 22 anni di Piazza al Serchio (Lucca), insegnante di clarinetto.

ASSEGNATA LA FASCIA DEDICATA A FABRIZIO FRIZZI Standing ovation in memoria del celebre anchorman

Standing ovation per Fabrizio Frizzi, alla cui memoria il Concorso di Miss Italia ha voluto dedicare una fascia speciale. Nel corso della diretta televisiva in onda su La7, Patrizia Mirigliani ha premiato Mara Boccacci, ventenne di Varsi (Parma), come la più meritevole di indossare la fascia. Mara, commessa in una profumeria, è stata scelta dalle altre 22 finaliste “Per noi Fabrizio Frizzi rimarrà sempre vivo” ha detto la patron, che ha annunciato il nome di Mara, una ragazza che rispecchia tutte le doti del conduttore e che non si mette mai al primo posto, altruista e affettuosa con tutte le compagne. “Gentile in ogni momento della giornata - dicono le altre concorrenti - ha dedizione e passione per tutte le attività che svolge ed è sempre pronta ad aiutare tutte”.



È davvero l’immagine di Fabrizio, con il quale Miss Italia ha condiviso 17 edizioni e tante iniziative di solidarietà delle quali Fabrizio è stato l’ambasciatore. L’omaggio fatto dal concorso e dalle sue Miss ad una loro coetanea dal cuore grande farà piacere alle migliaia di persone che nel mese di marzo hanno pianto per lui.



Fra gli scaffali del negozio dove lavora da due anni, mentre aiuta sua madre nell’attività di organizzatrice di feste di matrimonio, Mara sogna di affermarsi come show girl e il suo mito è Michelle Hunziker: “È bella, brava e mi mette di buonumore”, dice la vincitrice di una delle ultime fasce di quest’anno.

Ecco il video della finalissima di Miss Italia 20'18