Mister Maurizio Panarello torna libero. Non rinnovato il contratto con l'Asd Stilese

BOVALINO (RC), 31 MAG - Nella prossima stagione calcistica dilettantistica mister Maurizio Panarello non sarà più l’allenatore dell’Asd Stilese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza calabrese girone A. La decisione, presa di comune accordo, è stata probabilmente influenzata anche dai risvolti negativi causati dal periodo di pandemia (Covid-19) che da oltre un anno sta condizionato non solo lo svolgimento regolare dei campionati, ma ha influenzato e non poco anche l’aspetto economico delle società la cui sopravvivenza è in molti casi appesa ad un filo.

Ricordiamo che mister Panarello è un profondo conoscitore del panorama calcistico dilettantistico ed è in possesso del patentino di allenatore professionista di seconda categoria-Uefa A, conseguito insieme ad alcuni ex calciatori di assoluto prestigio e livello come Dida, Bonazzoli, Rocchi, Modesto e tanti altri.

Al mister vanno gli auguri di una pronta discesa in campo in quanto rappresenta una risorsa tecnica ed umana al servizio delle sport e dei tanti giovani con i quali ha sempre avuto un feeling particolare.

Pasquale Rosaci