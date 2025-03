Mister Ranieri dopo Empoli-Roma 0-1: "A Bilbao mi dovranno dimostrare che sono più bravi di noi!" (video)

Mister Ranieri sprona la Roma: "A Bilbao dovranno dimostrare di essere più forti di noi!"





La Roma di Claudio Ranieri ha conquistato una vittoria sofferta contro l'Empoli, imponendosi per 0-1 in trasferta. Un successo fondamentale per la corsa giallorossa, ma che non ha risparmiato emozioni e tensioni fino all'ultimo minuto. Al termine della gara, il tecnico ha analizzato la prestazione della sua squadra con la solita schiettezza e lucidità.





"Si fanno errori, si sbagliano, ma pazienza. Però gli ho detto anche che ho una certa età, insomma non possono farmi questi scherzi e farmi stare sul chi vive fino all’ultimo!", ha dichiarato Mister Ranieri con un sorriso. Il tecnico ha sottolineato come la Roma abbia costruito molto, ma anche sofferto, mostrando tuttavia grande determinazione.





"Abbiamo creato, sì, insieme all’avversario. Poi puoi giocare se hai più qualità, e noi ne abbiamo. Però ciò che mi è piaciuto è che abbiamo pareggiato la voglia di giocare con tutta la nostra volontà e determinazione. Lavoriamo molto su questo aspetto: quando facciamo partitine tra di noi, chi è vicino al portatore di palla deve subito pressare, mettere ansia. Sotto questo aspetto, stiamo facendo bene e sono contento, anche se mancano ancora tanti piccoli particolari, che sono le cose più difficili da mettere a punto."





Un pensiero speciale Ranieri lo ha riservato a Lorenzo Pellegrini, protagonista di una prova di grande sacrificio: "Lorenzo ha fatto una gara di qualità e di quantità, non gli si può dire nulla. Gli ho detto: 'Non sei cambiato tu, dovevo capire cosa non andasse'. Poi mi sono reso conto che gli arbitri hanno cambiato il loro modo di dirigere: se un fallo non è netto, non fischiano. Lorenzo invece tende a fermarsi quando sente un contatto leggero. Gli ho detto di non fermarsi mai, di reagire. Non deve imparare nulla, solo cancellare certe abitudini e adattarsi al nuovo metro arbitrale."





Infine, una battuta su Matt Hummels e la gestione della rosa: "Matt è un tedesco che sta conoscendo la Roma e la città, sta bene e poi sta a me metterlo in campo. Come tutti gli altri, deve allenarsi bene e convincermi. Io voglio vincere tutte le partite, e se cambio formazione è perché penso che sia la scelta giusta per affrontare l'avversario."





Ranieri guarda già alla prossima sfida di Europa League con l’Athletic Bilbao: "A Bilbao mi dovranno dimostrare che sono più bravi di noi!". Una sfida cruciale per il percorso europeo della Roma, con un Mister Ranieri più determinato che mai.