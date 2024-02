Calcio Serie C. Mister Zauli: la sfida del Crotone a Sorrento e il mercato invernale - Video

Il mister esprime fiducia nella squadra e parla dei rinforzi per il girone di ritorno

Alla conferenza stampa della vigilia del match tra Sorrento e Crotone, dove Mister Zauli ha risposto alle domande dei giornalisti. Maria Rosaria De Pietro di RT Calabria ha iniziato la serie di domande, chiedendo al mister delle sue aspettative per la partita contro il Sorrento, considerando anche il mercato invernale. Zauli ha risposto affermando che si aspetta di vedere il Crotone determinato a vincere, evitando errori gravi come quelli commessi recentemente contro il Cerignola.

Il mister ha espresso la sua delusione per il risultato negativo contro il Cerignola, sottolineando che la squadra aveva iniziato bene ma aveva commesso errori gravi nel secondo tempo che avevano condizionato la partita. Ha anche parlato della pressione che la storia del Crotone mette sulla squadra, ma ha sottolineato che ogni giocatore deve concentrarsi sul presente e cercare di raggiungere gli obiettivi del club.

Zauli ha anche risposto a domande sulle condizioni fisiche dei giocatori e sui nuovi arrivi in squadra. Ha spiegato che alcuni giocatori sono ancora in fase di recupero dagli infortuni, ma che ci sono anche nuovi acquisti pronti a contribuire. Ha sottolineato l'importanza di creare un gruppo coeso e concentrato per affrontare il girone di ritorno del campionato.

Infine, il mister ha discusso delle sfide del mercato invernale e dei nomi dei nuovi giocatori arrivati. Ha evidenziato l'importanza di prendere decisioni oculate per rinforzare la squadra e ha espresso fiducia nei nuovi arrivi, sottolineando la necessità di considerarli come parte integrante del progetto del Crotone.

In sintesi, Mister Zauli si prepara con determinazione per la partita contro il Sorrento, sperando che la sua squadra mostri la stessa grinta e determinazione vista in passato, mentre gestisce le sfide del mercato invernale per rinforzare la rosa del Crotone.

Di seguito il vide integrale della conferenza stampa con il mister Zauli alla vigilia di Sorrento-Crotone