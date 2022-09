Monica Guerritore e le magie dei racconti verso l’infinito della mente

CATANZARO 20 FEB – Ode al non finito che diventa infinito partendo da un passaggio nell’inferno dantesco in un fantastico viaggio monologo tra atmosfere letterarie di epoche diverse con al centro la donna, la madre e le emozioni. Monica Guerritore, che ha portato il suo spettacolo sulle tavole del Teatro Comunale di Catanzaro, anche questa volta ha modificato il suo essere e fare teatro, mai uguale a sé stessa, mai banale, sempre profonda nei tortuosi sentieri della mente umana che vaga tra letteratura ed immagini che l’attrice sa rendere al massimo.

Il fantastico viaggio condotto dalla sempre profonda Monica Guerritore, ha intrattenuto i circa duecento spettatori del teatro catanzarese che hanno goduto di questo fantastico percorso-viaggio tra testi di grandi autori. Partenza da Dante Alighieri, datata nella notte tra il 7 e l’8 aprile del 1300, “in mezzo del cammin di nostra vita” ha catturato l’attenzione per contenuti e recitazione, fino ad arrivare in questo percorso all’Infinito di Leopardi passando per i testi di Victor Hugo, Gustave Flaubert, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante e Cesare Pavese. Molto apprezzate anche le musiche di Craig Armstrong, Ryūichi Sakamoto, Alberto Iglesias, Giya Kancheli, Amalia Rodriguez, Samuel Barber ed Eleni Karaindrou.

Ben presente nel viaggio ideato da Monica Guerritore anche un percorso psicologico e psicoanalitico che si perde nei meandri dell’anima-mente anche grazie alle allegorie racchiuse nei testi che sono stati recitati e hanno incantato il pubblico catanzarese.

Lo spettacolo “Dall’Inferno all’Infinito,” scritto e diretto dalla stessa attrice romana, è stato inserito nel cartellone della stagione catanzarese di AMA Calabria, rientrando fra gli eventi promossi col sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo e cofinanziato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria nell’ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 triennio 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali.

Carlo Talarico