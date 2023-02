Mons. Claudio Maniago "Rinascere con la Quaresima: Il Dono della Grazia Divina" Video

“Siamo contenti di iniziare anche quest’anno il cammino quaresimale. […] La gioia ci nasce dal fatto che i tempi liturgici – la Quaresima è un tempo forte, lo diciamo così –, sono davvero un dono di Dio.

Dio vuole, con la sua grazia, sostenerci, consolarci, ma, soprattutto, aiutarci a far sì che intanto non ci fermiamo. Non viviamo la nostra vita un po’ come trascinati dalle onde ma, al contrario, diventiamo sempre più protagonisti della nostra vita, così come ci è richiesto dalla vocazione che abbiamo ricevuto”.

Accogliendo l’invito dell’Arcivescovo, S.E. Mons. Claudio Maniago, ad essere sempre più protagonisti della nostra vita, da oggi, Mercoledì delle Ceneri, e ogni domenica di Quaresima fino a Pasqua, verranno pubblicati dall'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali dei brevi video in cui Mons. Maniago ci aiuterà a spezzare il pane della Parola.

In questo Mercoledì delle Ceneri, allora, diamo inizio a questo cammino nella concretezza del Vangelo. “Siamo chiamati ad esercitarci nell’elemosina, nella preghiera, nel digiuno. […] Ci aiuti il Signore a rimboccarci le maniche e a credere davvero in questo cammino di cambiamento”.