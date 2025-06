Montauro, sciolto il Consiglio Comunale: nominato commissario il funzionario Francesco Giacobbe

Tempo di lettura: ~2 min

Monta l’incertezza nel piccolo comune calabrese: il Prefetto di Catanzaro sospende gli organi politici e avvia l’iter di scioglimento.

Montauro – Una svolta istituzionale ha colpito il Comune di Montauro in data odierna. A seguito delle dimissioni presentate contestualmente da più della metà dei consiglieri comunali, il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale, come previsto dall’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali.

Nel frattempo, in attesa del decreto ufficiale di scioglimento che dovrà essere firmato dal Presidente della Repubblica, il Prefetto ha disposto la sospensione degli organi politici locali. Per garantire la continuità amministrativa e la regolare gestione dell’Ente, è stato nominato Francesco Giacobbe, funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, con l’incarico di Commissario Prefettizio.

Chi è il nuovo commissario

Francesco Giacobbe è un profilo tecnico con consolidata esperienza nella gestione economica degli enti pubblici. La sua nomina rappresenta un passo fondamentale per assicurare la trasparenza e la regolarità dell’amministrazione comunale in una fase tanto delicata.

Le cause delle dimissioni

Sebbene al momento non siano state rese note le motivazioni ufficiali delle dimissioni di massa, l'atto rappresenta un chiaro segnale di frattura interna alla maggioranza o di un malessere politico diffuso. In molti tra i cittadini si interrogano ora sul futuro del Comune, con la speranza che la gestione commissariale possa traghettare Montauro verso una nuova fase di stabilità.

Prossimi passi

Con la nomina del Commissario, il Comune entrerà in una fase di amministrazione straordinaria, in attesa delle prossime elezioni comunali. Fino ad allora, tutte le funzioni politico-decisionali saranno affidate al commissario prefettizio.

L’accaduto riporta l’attenzione sull’importanza della coesione politica nelle amministrazioni locali e sulla necessità di un dialogo costante tra istituzioni e territorio, soprattutto nei piccoli centri, dove le scelte politiche hanno un impatto diretto e immediato sulla quotidianità dei cittadini.

