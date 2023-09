Monterosso Calabro accoglie la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Sindaco Lampasi: evento epocale.

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria riparte dal borgo di Monterosso Calabro Sindaco Lampasi: evento epocale.

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è pronta a un nuovo inizio, e questa volta sarà il pittoresco borgo di Monterosso Calabro a fare da sfondo. Un evento epocale si sta preparando, e l'attesa a Monterosso Calabro è palpabile. Domenica 24 settembre, per la prima volta nella sua lunga storia, questo incantevole borgo calabrese si trasformerà in un palcoscenico per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria in occasione della straordinaria Festa del basket.

Le attività previste nell'area polivalente di Monterosso prenderanno il via alle ore 15 con un entusiasmante torneo quadrangolare. Le squadre giovanili della Pallacanestro Viola si confronteranno con il nuovo basket Soverato, la Pallacanestro Vibo Valentia e il PizzoPlayGraund. Oltre ai giovani talenti in campo, le società saranno rappresentate dai loro rispettivi presidenti, allenatori e team manager, garantendo un coinvolgimento completo di tutti gli aspetti del mondo della pallacanestro.

L'arrivo della celebre squadra nero-arancio, una vera e propria istituzione nel panorama del sud Italia, è previsto per le 17. Questo momento sarà accolto con grande emozione e attesa da parte dei tifosi presenti. Durante l'intera giornata e gli entusiasmanti incontri in programma, ci sarà un commento d'eccezione a guidare gli spettatori attraverso l'azione: Giovanni Mafrici, un esperto giornalista sportivo e membro dell'Ufficio Stampa della Viola, condividerà le sue conoscenze e la sua passione per questo sport affascinante. Sarà una giornata indimenticabile per Monterosso Calabro e per tutti gli appassionati di basket che si riuniranno per celebrare questo evento storico.