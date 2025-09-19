Montuoro replica a Lo Schiavo: “Ingeneroso mettere in dubbio l’efficienza dell’Autorità di Audit”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“Ci lasciano quanto meno sorpresi le dichiarazioni del collega Lo Schiavo, probabilmente rilasciate senza che alla base ci sia una conoscenza precisa e approfondita rispetto al funzionamento della gestione, certificazione e controllo della spesa europea. Tre momenti, gestione, certificazione e controllo, assolutamente non sovrapponibili dal punto di vista delle procedure. I controlli dell’Autorità di Audit, a cui il collega fa riferimento per sollecitare la legittima aspettativa di immissione in ruolo dei 19 vincitori di concorso, vengono effettuati sulla base di un campione che viene estratto a seguito della certificazione della spesa inserita nelle domande di pagamento dall’autorità di gestione.

Ogni cosa è perfettibile, ed è l’auspicio di tutti raggiungere la perfezione, ma appare quanto meno ingeneroso da parte del collega mettere in dubbio l’efficienza del lavoro di un’Autorità di Audit, composta da 27 funzionari e da una struttura dirigenziale di livello, che da circa 20 anni conduce un lavoro silenzioso e certosino affinché neanche un euro che arriva dall’Europa venga sprecato sempre nel rispetto delle regole che governano i fondi comunitari e che, la politica per prima, dovrebbe conoscere.

La campagna elettorale porta noi tutti a rispondere alle sollecitazioni che ci arrivano da più parti, e ribadisco che ogni vincitore di concorso ha il diritto di veder riconosciuto il suo sforzo, ma anche per questo, il collega lo saprà, ci sono i tempi tecnici e, sempre per rispetto di tutti, è necessario attendere i tempi necessari perché anche gli esclusi espletino le procedure per ottenere le risposte che cercano.

Non c’è dunque bisogno di alcuna sollecitazione per la creazione di altre sovrastrutture, né di cavalcare l’onda delle aspettative altrui, ma men che meno c’è bisogno di restituire all’opinione pubblica l’immagine errata di funzionari regionali che hanno lavorato fino ad oggi nel rispetto delle regole”.

È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro