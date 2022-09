Morto Matacena, scontro in famiglia sul destino della salma, i dettagli

Morto Matacena, scontro in famiglia sul destino della salma Moglie, 'voleva cremazione a Dubai'. Figlio chiede rimpatrio salma

ROMA, 23 SET - E' scontro in famiglia sulla salma dell'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena morto latitante a Dubai dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

La seconda moglie Maria Pia Tropepi, in attesa di due gemelli, replica al figlio Athos, avuto da Matacena in prime nozze dalla conduttrice televisiva Alessandra Canale, che nei giorni scorsi aveva chiesto il rimpatrio della salma in Calabria, affermando, in una nota, che era desiderio del defunto essere cremato a Dubai e che sulla vicenda sarebbe in atto un conflitto di interessi.