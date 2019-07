Morto a Roma cardinale Sardi, fu patrono dell'Ordine di Malta

ROMA, 14 LUGLIO - E' morto ieri a Roma, dopo una breve malattia, il Cardinale Paolo Sardi. A riferirlo è l'Ordine di Malta, in lutto per la sua scomparsa. Sardi è stato Cardinale Patrono dell'Ordine dal 2009 al 2014. "Il Cardinale Sardi lascia di sé un ricordo profondo nella famiglia melitense", spiega in una nota l'Ordine di Malta, che "si unisce al dolore della famiglia, nelle preghiere e nel ricordo del grande uomo di Chiesa". "Appresa la notizia - prosegue la nota - , il Gran Maestro, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, si è raccolto in preghiera".

Paolo Sardi era nato il 1° settembre del 1934 a Ricaldone in provincia di Alessandria, diocesi di Aqui. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1958, dopo la licenza in teologia, si laurea in diritto canonico, e quindi anche in giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato teologia morale a Torino fino al 1976, quando è stato chiamato in Vaticano a prestare servizio presso la Segreteria di Stato. Nel 1992 è nominato vice-assessore e il 10 dicembre 1996 nunzio apostolico con incarichi speciali e arcivescovo titolare di Sutri.



Il 6 gennaio 1997 Papa Giovanni Paolo II lo ordina vescovo. Il 23 ottobre 2004, la nomina vice-camerlengo di Santa Romana Chiesa. Il 20 novembre 2010 è creato Cardinale da Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI lo ha nominato Cardinale Patrono dell'Ordine di Malta il 6 giugno 2009, incarico che eserciterà fino all'8 novembre 2014. I membri dell'Ordine di Malta lo ricordano in particolare "per i suoi modi gentili per la sua non comune capacità oratoria e per la sua assidua partecipazione ai pellegrinaggi annuali a Lourdes, Loreto e Assisi".